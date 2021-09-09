Песков оценил заявления об «опасности» «Северного потока — 2»

Москва, 9 сентября. Вряд ли кто-то всерьез воспринимает заявления об «опасности» газопровода «Северный поток — 2» на фоне нынешних цен на газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что газ, несмотря на все «зеленые» процессы, продолжает оставаться самым чистым топливом. По словам Пескова, трубопроводный газ является гарантированным и по объемам, и по ритмичности поставок энергоресурсом.

«И таким он будет в обозримой перспективе», — отметил пресс-секретарь президента в эфире Первого канала.

Россия, по словам Пескова, надеется, что уже никто и ничто не сможет помешать запуску «Северного потока — 2». Он добавил, что проект находится на завершающей стадии.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что «Газпром» планирует начать поставки по «Северному потоку — 2» с начала октября. Перед этим российская компания заявила о намерении поставить около 5 млрд кубометров голубого топлива до конца 2021 года.