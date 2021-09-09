Польские интернет-пользователи призвали Варшаву не играть в войну с Россией

Варшава, 9 сентября. Польский полковник Мечислав Струщ в эфире Radio Maryja заявил, что численность войск на российско-белорусских учениях превышает численность всей польской армии.

Своими подсчетами полковник Мечислав Струщ поделился в эфире Radio Maryja, где заявил, что в совместных маневрах будет задействовано 200 тысяч человек. Слушатели радио оставили под выпуском с участием Струща немало комментариев и отметили, что армии их страны впору начать комплексовать из-за своего размера. «Экономика Сегодня» приводит наиболее интересные комментарии в пересказе.

Поляки отметили не только колоссальную численность, но и регулярный характер подобных учений. Комментатор под ником Piotr Piotr подчеркнул, что у Москвы и Минска есть полное право проводит учения, как и у Варшавы. А некоторые комментаторы призвали власти Польши поменьше «играть в войну» с Россией.

«Пора, наконец, понять, что мы слишком маленькие, чтобы играть в большую игру. Надо нарастить силы и богатство страны и только потом пытаться спасти мир», — пишет в Facebook Michał Chorzępa.

Другие комментаторы высмеяли надежды сограждан на спасительное заграждение у границ с Белоруссией и тех, кто опасается якобы «агрессивных планов» России. Некоторые читатели отметили, что Россия не намерена вторгаться на чужую территорию, и если кто-то и планирует развалить Польшу, то это ее собственное правительство.

«Русским делать больше нечего, кроме как вторгаться в страну, где правят коммунисты и социалисты?» — оставил скептический комментарий читатель с ником Marcin Duda.

Пока что Варшава отрицает связь учений с переброской войск к восточным границам, а простые поляки опасаются возможных провокаций в адрес России, которые могут обернуться для всей страны непредсказуемыми последствиями.

Отчасти панику среди поляков искусственно подогревают СМИ, не так давно авторы издания ZBIAM заявили согражданам, что Россия проводит учения с отнюдь «не миролюбивыми целями».

Менее скептически настроенные поляки с юмором реагируют на попытки Варшавы впечатлить Белоруссию и Россию своим военным потенциалом и высмеяли переброски четырех тысяч военных к восточным границам страны, пишет «Царьград».