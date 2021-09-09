Мария Захарова рассказала, от чего зависит запуск «Северного потока — 2»

Москва, 9 сентября. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала ситуацию касательно старта поставок по «Северному потоку — 2».

Запуск российского трубопровода зависит от решения немецкого регулятора, сообщает ТАСС. Издание ссылается на слова дипломата Марии Захаровой.

Представитель ведомства также указала на позицию Москвы по данной теме. По ее словам, Россия рассчитывает на скорое решение вопроса с поставками газа по «СП-2».

Ранее агентство Bloomberg поделилось планами российского энергетического холдинга «Газпром» касательно запуска проекта. Согласно сообщению, поставки голубого топлива по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться 1 октября 2021 года.