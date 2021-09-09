Песков: США продолжат оказывать давление на Россию

Москва, 9 сентября. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телевидении.

Официальный представитель Кремля назвал константой отношение Вашингтона к Москве. По его мнению, американцы не прекратят оказывать давление на Россию.

«Другой вопрос, насколько интенсивно нынешняя администрация (США. — Прим. ФАН) будет продолжать давление», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера ранее опроверг слухи о скором проведении саммита с участием президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По словам Пескова, конкретных прикидок по этому вопросу пока нет.