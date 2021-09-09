Донбасс сегодня: резкое обострение на линии фронта, спецназ США прибыл под Донецк

Донбасс, 9 сентября. Армия Киева бьет по ДНР и ЛНР из тяжелой артиллерии, в Донецке ранены два мирных жителя. ВСУ намерены дистанционно минировать позиции Народной милиции ЛНР. Снайпера из спецназа США обучат коллег из ВСУ в реальных боевых условиях. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки в зоне гражданского конфликта на востоке Украины ситуация резко обострилась по всем направлениям. В зоне ответственности армейского корпуса ДНР зафиксировано семь обстрелов, в том числе с применением тяжелых минометов и артиллерийских систем. ВСУ вели огонь из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

Результат целенаправленных ударов по северным районам Донецка — ранение двух мирных жителей, мужчины и женщины 1981 и 1971 годов рождения. Люди получили множественные осколочные ранения и черепно-мозговые травмы.

Обстрелами повреждены два жилых дома, объекты газоснабжающей инфраструктуры и гражданский автомобиль. Обесточено вентиляционное оборудование донецкой шахты имени Засядько. Горноспасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать 85 шахтеров. По всем перечисленным фактам генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении отдававшего приказ на обстрел командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Кащенко и его подчиненных.

В ЛНР сообщают о шести обстрелах за сутки, причем с использованием тяжелой артиллерии калибром 122 мм. Из этих орудий обстреляно село Смелое. На других направлениях обороны ЛНР украинские силовики применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Народные новости России / Андрей Тюнников

ВСУ намерены дистанционно минировать позиции НМ ЛНР

По информации луганчан, в настоящее время специалисты 109-го учебного центра ВСУ проводят занятия с личным составом 24-й отдельной механизированной бригады. Предмет — использование беспилотных летательных аппаратов для дистанционного минирования позиций противника.

В Луганске уточняют, что после занятий подготовленные расчеты беспилотников должны будут на практике продемонстрировать полученные навыки. Для этого военные будут сбрасывать с БЛА взрывные устройства, что напрямую угрожает не только военным ЛНР, но и мирным жителям.

Снайперы США обучат коллег из ВСУ в реальных боевых условиях

Разведка оборонного ведомства ДНР сообщает о прибытии в зону конфликта группы из четырех специалистов по снайперскому делу, которые являются действующими военнослужащими 10-го парашютно-десантного полка сил спецопераций Вооруженных сил США. Специалисты прибыли в район дислокации отдельных подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Авдеевку, что в нескольких километрах к северу от Донецка.

Командование ООС приказало откомандировать по три снайпера из состава всех задействованных в силовой операции подразделений в 25-ю бригаду для прохождения боевой подготовки. Курсы повышения квалификации будут проходить с использованием украинской снайперской винтовки UAR-10. В Донецке уверены, что отрабатывать полученные навыки, равно как и проходить обучение, украинские снайперы будут в реальных боевых условиях, где цели для поражения будут выбираться на территории республики.