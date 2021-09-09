Съемочная группа «космического» фильма приступила к предполетным экзаменам

На протяжении трех месяцев съемочная группа парила в невесомости, изучала устройство ракеты и ее модули. Теперь актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко предстоит сдавать двухдневный экзамен. По словам космонавта Антона Шкаплерова, группа усвоила больше информации, чем было заложено в тренировочном плане.

«Ребята показали себя с наилучшей стороны, видно, что у них есть позыв. Они очень хотят, чтобы этот космический эксперимент под названием «Вызов» обязательно получился на самом высоком на международном уровне. Уверен, что эти два дня, скажем так, показательных комплексных тренировок покажут, что экипаж полностью готов к полету», — не сомневается космонавт.

Уникальный опыт получила не только съемочная группа, но и сам Центр подготовки космонавтов. Краткосрочное обучение в течение трех месяцев пригодится для коммерческих полетов.

«Это перспективный опыт, который может использоваться в будущем при подготовке коммерческих участников космических полетов, потому что, вы знаете, свой бизнес тяжело на длительное время оставлять. Так что чем короче подготовка, тем для них лучше. Но это также обязательно пригодится для профессиональной пилотируемой космонавтики при подготовке специалистов, востребованных на конкретных космических полетах: ученых, медиков», — рассказывает начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

Если съемочной группе удастся сдать все предполетные экзамены, они приступят к съемкам на МКС уже 5 октября.