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Кремль выразил сожаление в связи с расширением поставок оружия из США на Украину
Армия
Кремль выразил сожаление в связи с расширением поставок оружия из США на Украину
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 9 сентября. Расширение поставок вооружений на Украину со стороны Вашингтона вызывает у Кремля лишь сожаление, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг, 9 сентября, представитель Кремля провел встречу с журналистами и ответил на актуальные вопросы международной повестки. Пресс-секретаря президента попросили дать официальный комментарий по поводу желания США выделить Киеву дополнительные десятки миллионов долларов на так называемую военную помощь. Песков отметил, что это недальновидное решение.

«Это подзуживает горячие головы в Киеве», — посетовал представитель Кремля.

Песков уже выражал сомнение по поводу американских вооружений на Украине: в Кремле опасаются, что они могут стать причиной сложно прогнозируемых действий украинского военного руководства и попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

В МИД РФ происходящее также не оставили без внимания, представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что США поступают как не умный взрослый, который дает больше сахара человеку с диабетом.

Ранее Захарова прокомментировала снос памятника дружбе с Москвой в Киеве. По словам представительницы ведомства, тем самым Киев проводит циничный эксперимент над двумя близкими народами.

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украина сша песков
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