Мексиканские наркокартели пытаются выйти на рынок Чили

Сантьяго, 9 сентября. Мексиканские наркокартели планируют обосноваться в Чили и запустить местное производство запрещенных веществ. Об этом сообщает прокуратура страны.

Revelan que cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el CJNG, intentan asentarse en Chile



Un informe de la Fiscalía chilena alerta de la presencia de estas organizaciones criminales internacionales en el país sureño.https://t.co/SIC3TNbmpw — Diario La República (@larepublica_pe) September 8, 2021

О присутствии международных криминальных организаций стало известно из шестого выпуска доклада по наблюдению за наркоторговлей в Чили.

«Чили прекратила быть транзитным маршрутом для контрабанды наркотиков. В связи с этим широко известные картели Мексики намерены обосноваться в этом государстве. Мы начали расследование территорий, где осуществляется производство наркотических веществ и находятся картели», — заявил генеральный прокурор Хорхе Абботт во время презентации доклада.

Он добавил, что необходимы срочные меры, чтобы остановить распространение криминальных банд в стране. По его словам, власти не должны допустить восстановления роли Чили в качестве транзитного маршрута для контрабанды наркотиков.

В документе отмечается, что картели Синалоа и «Новое поколение Халиско» предприняли попытки выйти на чилийский рынок шесть раз путем контрабанды 6 тонн мексиканского каннабиса через порт Сан-Антонио.

Informe identifica seis operaciones de los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa en Chile https://t.co/alWYWsXLNA pic.twitter.com/Y32IJxMNu3 — El Mercurio (@ElMercurio_cl) September 9, 2021

По информации властей, за последние четыре года количество убийств внутри тюрьм увеличилось на 75%. Большинство случаев было связано с наркокартелями, что тоже доказывает попытку внедрения мексиканских криминальных организаций в Чили.

Кроме того, в последние годы увеличились объемы конфискаций каннабиса и сократилось количество изъятий кокаина. В докладе также отмечается рост площади плантаций марихуаны на 29% за последние четыре года. Согласно исследованию, если в 2018-м была уничтожена одна нарколаборатория, то в 2020-м это число достигло 10.