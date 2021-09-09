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Мексиканские наркокартели пытаются выйти на рынок Чили
Весь мир
Мексиканские наркокартели пытаются выйти на рынок Чили
Prt Scr twitter.com  /  @FELCN_noticias

Сантьяго, 9 сентября. Мексиканские наркокартели планируют обосноваться в Чили и запустить местное производство запрещенных веществ. Об этом сообщает прокуратура страны.

О присутствии международных криминальных организаций стало известно из шестого выпуска доклада по наблюдению за наркоторговлей в Чили.

«Чили прекратила быть транзитным маршрутом для контрабанды наркотиков. В связи с этим широко известные картели Мексики намерены обосноваться в этом государстве. Мы начали расследование территорий, где осуществляется производство наркотических веществ и находятся картели», — заявил генеральный прокурор Хорхе Абботт во время презентации доклада.

Он добавил, что необходимы срочные меры, чтобы остановить распространение криминальных банд в стране. По его словам, власти не должны допустить восстановления роли Чили в качестве транзитного маршрута для контрабанды наркотиков.

В документе отмечается, что картели Синалоа и «Новое поколение Халиско» предприняли попытки выйти на чилийский рынок шесть раз путем контрабанды 6 тонн мексиканского каннабиса через порт Сан-Антонио.

По информации властей, за последние четыре года количество убийств внутри тюрьм увеличилось на 75%. Большинство случаев было связано с наркокартелями, что тоже доказывает попытку внедрения мексиканских криминальных организаций в Чили.

Кроме того, в последние годы увеличились объемы конфискаций каннабиса и сократилось количество изъятий кокаина. В докладе также отмечается рост площади плантаций марихуаны на 29% за последние четыре года. Согласно исследованию, если в 2018-м была уничтожена одна нарколаборатория, то в 2020-м это число достигло 10.

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наркотики чили банды
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