Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 00:50
00:18
Политика
Путин отказался комментировать обстановку с мигрантами на границе Белоруссии
00:14
Политика
Небензя: новая власть Афганистана должна учитывать интересы всех слоев общества
00:02
Спорт
Бодибилдерша Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом
23:57
Экономика
США переживают за судьбу украинского «Нафтогаза» после отставки главы компании
23:55
Происшествия
Российский солдат погиб во время подрыва колонны с гумпомощью в Сирии
23:54
Общество
Звезда «Полицейской академии» Метрано скончался на 85-м году жизни
23:38
Армия
Легкая ракета «Союз-2.1в» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
23:38
Экономика
Владимир Путин похвалил подписавшие контракты с «Газпромом» страны
23:35
Политика
Россия ведет диалог с «Талибаном» о вывозе граждан из Афганистана
23:25
Общество
Песков: сроки окончания пандемии COVID-19 могут наступить нескоро
Все новости

Бодибилдерша Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом
Спорт
Бодибилдерша Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом
Фото из личного архива Яны Кузнецовой  / 

Ученые из Института исследований здоровья Мэри Маккиллоп пришли к выводу, что вечерние тренировки могут быть полезнее утренних для укрепления метаболического здоровья. Но как начать заниматься спортом и подавить в себе лень? В разговоре с ФАН профессиональная бодибилдерша в категории фитнес-бикини, 19-кратная чемпионка и самая титулованная спортсменка Европы и России Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом.

По мнению собеседницы ФАН, здоровый образ жизни, физические упражнения — это панацея от всех болезней и недугов. Кроме того, в последнее время ЗОЖ в моде. Однако не каждый хочет заниматься спортом, каждый раз находя всяческие отговорки, чтобы избежать тренировки.

«Здесь нужно себя перебороть. Я считаю, что для начала нужно относиться к себе немного, как в армии, строго. Человек в любом случае привыкнет. Наверное, самый трудный период — это первые 20 дней, когда идет привыкание. В итоге организм перестроится, поймет, что уже без физических упражнений не может. Время всегда можно найти. Это заблуждение, что его нет», — говорит Кузнецова.

Бодибилдер Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом
ФБА «Экономика сегодня» .  / Герман Парло

Сама спортсменка признается, что у нее есть семья и ребенок, однако это не мешает ей заниматься собой. Главное — расставить приоритеты.

«Может, кто-то гуляет или сидит в ресторане. Я не хожу по ресторанам — я пойду в тренажерный зал позанимаюсь, потому что знаю, что это мое здоровье. И я так себя хорошо чувствую», — поделилась чемпионка.

Каждый из нас при реализации каких-то планов жаждет скорее увидеть результат. Так же и в спорте, но здесь, по словам Кузнецовой, стоит набраться терпения, ведь каждый человек индивидуален.  

«Нужно отталкиваться от исходных данных. Кто-то очень одарен — грубо говоря, может есть все подряд. Такие люди могут позаниматься три месяца в тренажерном зале и уже получить соревновательный вид. Если говорить про тучных, полных людей, то им потребуется больше времени. Нужно начать не с физических упражнений, а правильного питания», — пояснила собеседница ФАН.

Бодибилдер Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом
Фото из личного архива Яны Кузнецовой  / 

Следить за рационом питания, по словам Кузнецовой, не так уж и сложно. Даже подсчет калорий — вещь довольно простая, главное — начать. 

«Нужно просто захотеть быть здоровым человеком. Может стоит смотреть на каких-то знаменитых людей, которые тоже пропагандируют ЗОЖ. Тренажерные залы сейчас доступны. Всегда есть тренеры, которые подскажут, не дадут травмироваться», — заключила бодибилдер.

Ранее ученые выявили, что неправильное питание часто приводит к ожирению, которое может стать причиной 12 видов рака. Также лишний вес может стать причиной проблем, например, с суставами, с сердечно-сосудистой системой. Яна Кузнецова поделилась мнением о бодипозитиве и правильной еде.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Бодибилдерша Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом
кузнецова здоровье спорт питание зож бодибилдер бодибилдинг тренажерный зал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru