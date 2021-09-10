Бодибилдерша Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом

Ученые из Института исследований здоровья Мэри Маккиллоп пришли к выводу, что вечерние тренировки могут быть полезнее утренних для укрепления метаболического здоровья. Но как начать заниматься спортом и подавить в себе лень? В разговоре с ФАН профессиональная бодибилдерша в категории фитнес-бикини, 19-кратная чемпионка и самая титулованная спортсменка Европы и России Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом.

По мнению собеседницы ФАН, здоровый образ жизни, физические упражнения — это панацея от всех болезней и недугов. Кроме того, в последнее время ЗОЖ в моде. Однако не каждый хочет заниматься спортом, каждый раз находя всяческие отговорки, чтобы избежать тренировки.

«Здесь нужно себя перебороть. Я считаю, что для начала нужно относиться к себе немного, как в армии, строго. Человек в любом случае привыкнет. Наверное, самый трудный период — это первые 20 дней, когда идет привыкание. В итоге организм перестроится, поймет, что уже без физических упражнений не может. Время всегда можно найти. Это заблуждение, что его нет», — говорит Кузнецова.

ФБА «Экономика сегодня» . / Герман Парло

Сама спортсменка признается, что у нее есть семья и ребенок, однако это не мешает ей заниматься собой. Главное — расставить приоритеты.

«Может, кто-то гуляет или сидит в ресторане. Я не хожу по ресторанам — я пойду в тренажерный зал позанимаюсь, потому что знаю, что это мое здоровье. И я так себя хорошо чувствую», — поделилась чемпионка.

Каждый из нас при реализации каких-то планов жаждет скорее увидеть результат. Так же и в спорте, но здесь, по словам Кузнецовой, стоит набраться терпения, ведь каждый человек индивидуален.

«Нужно отталкиваться от исходных данных. Кто-то очень одарен — грубо говоря, может есть все подряд. Такие люди могут позаниматься три месяца в тренажерном зале и уже получить соревновательный вид. Если говорить про тучных, полных людей, то им потребуется больше времени. Нужно начать не с физических упражнений, а правильного питания», — пояснила собеседница ФАН.

Фото из личного архива Яны Кузнецовой /

Следить за рационом питания, по словам Кузнецовой, не так уж и сложно. Даже подсчет калорий — вещь довольно простая, главное — начать.

«Нужно просто захотеть быть здоровым человеком. Может стоит смотреть на каких-то знаменитых людей, которые тоже пропагандируют ЗОЖ. Тренажерные залы сейчас доступны. Всегда есть тренеры, которые подскажут, не дадут травмироваться», — заключила бодибилдер.

Ранее ученые выявили, что неправильное питание часто приводит к ожирению, которое может стать причиной 12 видов рака. Также лишний вес может стать причиной проблем, например, с суставами, с сердечно-сосудистой системой. Яна Кузнецова поделилась мнением о бодипозитиве и правильной еде.