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Первый официальный трейлер новой «Матрицы» с Ривзом появился в Сети
Общество
Первый официальный трейлер новой «Матрицы» с Ривзом появился в Сети
Кадр из фильма «Матрица 4»

Лос-Анджелес, 9 сентября. Студия Warner Bros. опубликовала первый официальный трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение», премьера которого должна состояться в конце года.

Режиссером картины является Лана Вачовски. По предварительной информации, сюжет ленты расскажет историю оживления Нео и Тринити, а также их заморозки на долгих 60 лет. Главные персонажи четвертого фильма со стертой памятью отправятся жить в перезагруженную Матрицу после «воскрешения».

Актер Киару Ривз снова сыграет персонажа Нео, а Кэрри-Энн Мосс — Тринити. В фильме также появится звезда «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Хэррис и Джонатан Грофф, известный по сериалу «Охотник за разумом».

Warner Bros. сначала показала пользователям Сети тизер на четвертую часть «Матрицы» с двумя таблетками — красной и синей. Премьера фильма запланирована на 16 декабря 2021 года. Спустя четыре дня после релиза, картина появится на платформе HBO Max.

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