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Им необходима медитация: Пригожин предложил украинским депутатам посмотреть «Солнцепек»
Общество
Им необходима медитация: Пригожин предложил украинским депутатам посмотреть «Солнцепек»
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 9 сентября. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал украинским депутатам провести сеанс групповой медитации под фильм «Солнцепек», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Корреспондент издания «Политнавигатор» обратился к российскому бизнесмену с просьбой прокомментировать потасовку, которая произошла в Верховной раде во время обсуждения провалившейся операции украинских спецслужб по захвату так называемых «вагнеровцев», задержанных в Минске в 2020 году.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий Евгения Пригожина по вопросу задержания в Белоруссии 33 граждан РФ. Петербургский предприниматель выразил беспокойство по факту критического психологического состояния некоторых киевских политиков. Бизнесмен посоветовал украинцам успокоиться и посмотреть особенный фильм.

«Я искренне обеспокоен критическим состоянием многих представителей украинской власти. Но считаю, для того, чтобы они могли вступить в непредвзятый диалог, им необходимо провести сеанс групповой медитации. И лучше, если они это сделают под фильм «Солнцепек». Поэтому по моей просьбе дирекция компании-кинопроизводителя «Аурум продакшн» бесплатно передаст Верховной раде право показывать картину на Украине», — заключил Пригожин.

Фильм «Солнцепек», повествующий о событиях в Донбассе в 2014 году, переведут на иностранные языки. Картина выйдет на английском, французском, арабском и украинском языках.

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украина верховная рада пригожин солнцепек
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