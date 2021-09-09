Взрыв газа произошел в двухэтажном доме в Марий Эл

Йошкар-Ола, 9 сентября. Инцидент с бытовым газом произошел в поселке Красногорский. Взрыв раздался в доме на улице Афанасьева.

Двух пострадавших госпитализировали с ожогами. Предварительной причиной происшествия названа утечка газа. На месте инцидента работают спасатели и правоохранители.

Аналогичный инцидент произошел накануне в Ногинске. Взрыв газа случился в девятиэтажке. В настоящее время известно о 17 пострадавших. Погибли семеро, среди них — девочка-подросток. Шесть человек сейчас находятся в больнице с травмами.

Власти Ногинска объявили в городе трехдневный траур. Родственникам погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 100 до 500 тыс. рублей.