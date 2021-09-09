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Старший сын Романа Малькова обокрал родную мать

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 16:08
Шоу-бизнес
Старший сын Романа Малькова обокрал родную мать
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 9 сентября. Художница Светлана Малькова обвинила сына Андрея в краже 50 тысяч рублей с ее банковского счета. Подросток переехал в Москву к отцу и его новой супруге, актрисе Анастасии Макеевой.

Четвертый муж звезды кино продолжает судиться с бывшей женой Светланой из-за алиментов на детей. В перовом браке у Романа Малькова родилось четверо детей — старший сын Андрей перебрался к отцу и его новой избраннице в Москву. После развода родителей подросток принял сторону отца и начал публично оскорблять родную мать. Светлана Малькова призналась, что наследник прекратил с ней общение. Женщина даже не знает, ходит ли 16-летний сын в школу. По словам художницы, поведение Андрея ее сильно пугает — он даже украл 50 тысяч рублей с ее банковского счета.

Подросток похоже совсем не беспокоится о чувствах своей матери. Он публично вступается за отца и его новую супругу. Пользователи Сети в шоке от поведения Андрея, отмечая, что парню просто захотелось роскошной жизни. Старший сын Малькова теперь проживает в роскошном особняке и вместе с актрисой посещается светские мероприятия. Летом звезда кино взяла Андрея на вручение премий Family Award и с удовольствием позировала с пасынком перед камерами.

В скором времени должно состояться новой заседание по делу об алиментах. Светлана Малькова рассчитывает на выплаты на троих детей, которые остались с ней, однако экс-супруг отказывается давать деньги на содержание наследников.

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суд развод семья макеева мальков
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