В Омске пожарные спасли из горящего дома 12 человек

Омск, 9 сентября. В Советском округе Омска загорелся трехэтажный жилой дом. В результате 12 человек оказались отрезаны от выхода.

Пожар начался сегодня рано утром, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Сначала загорелась квартира на третьем этаже, затем огонь перекинулся на чердачное помещение. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные помогли 12 людям выбраться из горящего дома, еще девять вышли на улицу самостоятельно. Возгорание удалось локализовать лишь через полтора часа после начала пожара, еще через несколько минут огонь удалось погасить полностью.

Согласно данным спасателей, никто из жильцов не пострадал. Также сообщается, что ни один человек не погиб.

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