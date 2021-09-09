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Сухогруз Coral Crystal сел на мель в Суэцком канале

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 16:06
Происшествия
Сухогруз Coral Crystal сел на мель в Суэцком канале
wikipedia.org  /  Pablo Flores / CC SA 1.0

Каир, 9 сентября. Танкер Coral Crystal, следовавший по Суэцкому каналу под флагом Панамы, сел на мель и временно перекрыл для судоходства всю водную артерию.

Инцидент произошел на 54-м километре во время следования северного конвоя судов из Порт-Саида. На мель село судно, габаритами 225 на 32 метра. Оно следовало под флагом Панамы. Из-за происшествия четыре судна придут в пункт назначения с опозданием. Они ждали своей очереди, пока танкер снимали с мели.

Грузовой паром с пассажирами и арбузами сель на мель под Волгоградом. Грузовой паром с пассажирами и арбузами сель на мель под Волгоградом

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сухогруз мель суэцкий канал
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