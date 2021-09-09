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Владимир Путин указал на готовность России сотрудничать со всеми странами БРИКС
Политика
Владимир Путин указал на готовность России сотрудничать со всеми странами БРИКС
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 сентября. Российская сторона готова взаимодействовать со всеми участниками объединения БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите.

За последние 15 лет страны БРИКС достигли эффективного контакта по международной и региональной повестке. Россия поддерживает такую линию взаимодействия и готова к тесному сотрудничеству с группой государств, указал Владимир Путин.

Ранее на саммите БРИКС была поднята тема Афганистана. Президент РФ подчеркнул, что обстановка в исламской республике является результатом вмешательства извне. Кроме того, кризису способствовал и вывод иностранного военного контингента с территории региона, добавил Путин.

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