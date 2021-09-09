Зыков объяснил, почему установка приложения «Навальный» представляет угрозу



Директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал новую утечку данных людей, скачавших приложение «Навальный». Он отметил, что инцидент в очередной раз показывает незаинтересованность представителей несистемной оппозиции в безопасности своих же сторонников.



Telegram-каналы сообщили об очередном сливе личной информации пользователей, которые установили связанное с основателем ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) приложение из магазинов AppStore и Google Play.



Так, в открытом доступе оказались персональные данные 10 тысяч человек. В одном из Telegram-каналов при этом указывалось, что Леонид Волков, координирующий работу «Умного голосования» и приложения «Навальный», использует IP-адреса других государств. Это позволяет констатировать, что сторонники Алексея Навального провоцируют иностранное вмешательство в электоральные процессы в РФ.



В беседе с журналистом ФАН Зыков напомнил, что информационная безопасность для команды Навального никогда не была первостепенной. Оппозиционеров интересует только использование их программ для извлечения выгоды на предстоящем голосовании.

facebook.com / Алексей Навальный

«Безопасность для команды Навального — не первостепенная задача. Им главное, чтобы люди использовали их сервисы и чтобы они с помощью этих сервисов пошли и проголосовали, за кого им надо, ну и так далее. В этой связи нужно понимать, что безопасность не имеет приоритета, более того, безопасность — это та история, которая занимает какие-то пятые, шестые или десятые позиции», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что утечка персональных данных пользователей носит систематический характер. Также стоит обратить внимание на реакцию соратников Навального. Как правило, они либо предпочитают отмалчиваться, либо комментируют инциденты спустя месяц, ссылаясь на занятость.

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«Информация о том, что произошел взлом, попала в Telegram-каналы и СМИ гораздо раньше, чем об этом сообщила команда Навального. Поэтому, если говорить о том, что они делают, то они делают сервисы, которые им будут удобны. Но, очевидно, эти сервисы не имеют ничего общего с безопасностью. Конечно, в последнее время они пытаются это как-то изменить. Они говорят, что последнее приложение вообще без регистрации: «Просто введите место, и мы укажем вам, за кого идти голосовать». Поэтому удалять это приложение или нет, каждый решает сам, но нужно понимать, что данные пользователей в уязвимом положении», — заключил Зыков.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили сообщение об утечке части базы данных пользователей, зарегистрировавшихся в «Умном голосовании». В частности речь шла об обогащенных сведениях о десяти тысячах сторонников основателя ФБК, которые проживали в Москве, а именно — ФИО, годе рождения и месте работы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.