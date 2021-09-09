Востоковед Густерин рассказал, почему талибы назначили инаугурацию на 11 сентября

В среду, 8 сентября, стало известно, что взявшее под свой контроль власть в Афганистане движение «Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ) назначило инаугурацию нового правительства страны на 11 сентября. Ровно 20 лет назад в этот день в США произошли крупнейшие в мировой истории теракты. Востоковед Павел Густерин в интервью ФАН рассказал, почему талибы выбрали именно эту дату для инаугурации.

Состав нового кабмина Афганистана талибы объявили 7 сентября. Они проинформировали, что исполняющим обязанности премьер-министра страны станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Стоит отметить, именно в день предстоящей инаугурации 20 лет назад в США произошли крупнейшие в мировой истории теракты: в 2001 году террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили на них два небоскреба в Нью-Йорке, еще один самолет врезался в западный фасад Пентагона. В результате атак погибло 2977 человек, 24 — пропали без вести.

После этого власти США решили начать военную операцию против Афганистана, поскольку решили, что именно на территории данного государства находились кураторы организованного теракта. 7 октября 2001 года натовские ВВС начали наносить удары по объектам «Талибана». До 2021 года американцы находились на территории Афганистана и в ручном режиме управляли этой страной 20 лет. Но 31 августа последний американский военный покинул территорию этого государства, а к власти вновь пришли талибы.

Востоковед Павел Густерин в интервью ФАН заявил, что талибы не собираются подначивать США, выбрав для инаугурации нового кабмина 11 сентября, поскольку американцы и так потеряли свое влияние в мире из-за Афганистана.

«Талибы — ребята с юмором, но я бы не сказал, что они, выбрав 11 сентября для инаугурации, решили потроллить США. Все, что они хотели сделать с Соединенными Штатами, сделали. Из-за событий в Афганистане Вашингтон фактически потерял мировое лидерство», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт добавил, что талибы выбрали 11 сентября, чтобы закончить войну в день, когда она и началась.

«Здесь можно провести следующую аналогию: хочу напомнить про Парад Победы, который был назначен на 22 июня, но по каким-то причинам был перенесен на два дня и состоялся 24 июня. Таким образом Сталин хотел показать, что нападение Германии началось 22 июня, в этот же день оно и закончилось. Талибы решили сделать так же: 11 сентября все началось, 11 сентября все должно и закончиться», — резюмировал Павел Густерин.

Российский сенатор Алексей Пушков предрек Соединенным Штатам долгие последствия поражения в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.