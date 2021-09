Николас Кейдж получил главную роль в вестерне The Old Way

Лос-Анджелес, 9 сентября. Американский актер Николас Кейдж начал готовиться к роли в своем первом вестерне The Old Way. В интервью артист признался, что давно мечтал сняться в этом «легендарном жанре».

Николас Кейдж сыграет в картине бывшего бандита Колтона Бриггса. Герой давно завязал с незаконной деятельностью и остепенился — теперь он порядочный семьянин и управляющий магазином. Однако спокойная жизнь Бриггса подходит к концу, когда его жену хладнокровно убивает банда преступников. Персонажу Кейджа вновь приходится взяться за револьвер и оседлать коня. Вместе со своей 12-летней дочерью он отправляется на поиски убийц.

Режиссерское кресло занял Бретт Доноху («Акт мести», «Пять душ». «Музыка внутри»). Сценаристом стал Карл Лукас, известный по фантастическому фильму «Ловушка разума». Сам Николас Кейдж признался, что давно ждал приглашения в «важный и легендарный жанр» вестерна. По его признанию, роль Колтона Бриггса открыла ему новые горизонты в профессии.

«Я родился и вырос на Западе, поэтому это еще одно хорошее совпадение, которое давно назревало. Я взволнован и вдохновлен сложными персонажами Бриггса и Миллера», — рассказал Кейдж в интервью Deadline.

Он также отметил, что помимо The Old Way начал работу еще над одним вестерном — Butcherʼs Crossing. Судя по всему, дела Николаса Кейджа пошли в гору. В августе он лишился своего особняка в Лас-Вегасе из-за долга по налогам в 14 миллионов долларов.