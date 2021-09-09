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Президент России: международная обстановка крайне турбулентна

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:05
Политика
Президент России: международная обстановка крайне турбулентна
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 сентября. Международная обстановка по всему земному шару остается крайне непростой и турбулентной, заявил президент России Владимир Путин в рамках онлайн-саммита стран БРИКС.

Выступление российского лидера в рамках международного форума во многом посвящено вопросам региональной и глобальной стабильности. Так российский лидер высоко оценил вклад БРИКС в обеспечение региональной безопасности. Форум доказал свою полезность в непростом многополярном мире, подчеркнул Путин.

«Столь тесное партнёрство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остаётся крайне турбулентной», — отметил президент.

Также Владимир Путин прокомментировал в ходе выступления ситуацию в Афганистане. Положение дел в стране — прямое следствие необдуманного иностранного вмешательства с последующим выводом американских войск, уверен глава государства.

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