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Космонавт Евгений Тарелкин: За детьми Донбасса — будущее
Общество
Космонавт Евгений Тарелкин: За детьми Донбасса — будущее
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Донецк, 9 сентября. Во время визита в Донбасс летчик-космонавт Евгений Тарелкин посетил горловскую школу №25 и высказал свое мнение о будущем детей республики. Он всегда оценивает новые города и края, где бывает, по детям, признался он изданию «Новороссия».

«Как раз моя основная задача — это встреча с нашими детишками. И поэтому я скажу честно: мне очень нравятся дети. Дети патриотически воспитаны, очень умненькие. Поэтому я считаю, что именно за детьми Донбасса — будущее», — сказал Евгений Тарелкин.

Герой России пообщался с учениками школы в Горловке, рассказал о традициях и опасностях в профессии космонавта. Он также побывал в школьном музее космонавтов Волковых.

Ранее ФАН рассказал о новой российской космической станции. Со слов генерального конструктора Соловьева, ее сборка может начаться в 2027 году.

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