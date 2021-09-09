Фитнес-модель Яна Кузнецова поделилась мнением о бодипозитиве и правильной еде

Ученые выявили, что неправильное питание часто приводит к ожирению, которое может стать причиной 12 видов рака. Лишний вес может стать причиной проблем, например, с суставами, с сердечно-сосудистой системой. В разговоре с ФАН профессиональная бодибилдерша в категории фитнес-бикини Яна Кузнецова поделилась мнением о бодипозитиве и правильной еде.

Вот уже более 15 лет Яна Кузнецова увлекается бодибилдингом, регулярно посещает тренажерные залы и делится своим опытом с многотысячной армией своих подписчиков в соцсетях. По словам спортсменки, новый тренд бодипозитива ей не близок.

«Я не за то, что надо любить себя такой, какая есть. Но я не только за красоту, хоть это и красиво. В первую очередь здоровый образ жизни и занятия спортом — это здоровье. Ожирение действует на сердечно-сосудистую систему, к пожилому возрасту могут болеть суставы, позвоночник, поэтому от лишнего веса надо избавляться. Нужно следить за здоровьем, чтобы максимально продлить себе жизнь», — объясняет свою позицию Кузнецова.

По ее мнению, главные враги фигуры — сахар и мучное. Причем не отдельные ингредиенты — наиболее опасны их сочетания.

«Если скушать кусок сахара, не будет ничего плохого. Это чистый углевод. Но если мы едим пищу, в которой сочетаются и жиры, и пальмовые масла, сахара, мука, то это опасно. Это как бомба замедленного действия. Нужно максимально есть простую пищу», — говорит собеседник ФАН.

Фото из личного архива Яны Кузнецовой /

Сама спортсменка особых диет не придерживается и ест все продукты, исключая полуфабрикаты.

«Я не вегетарианец — ем рыбу, мясо, яйца, все крупы, овощи. Единственное — я ограничиваю употребление молочных продуктов. Это мешает при подготовке к соревнованиям создать нужную форму, которая подойдет для сцены», — добавила спортсменка.

Прежде чем заняться своей фигурой, Кузнецова рекомендует проанализировать свой рацион, прописать все продукты, употребляемые в пищу, а уже потом выстраивать программу питания. Главное, на что обращает внимания чемпионка, — готовить нужно вкусно и максимально разнообразно.

«Можно есть не только овсянку по утрам, как советует интернет. Можно по утрам съесть и белок, и жир, а углеводы поесть уже в отдельный прием пищи. Овощи можно употреблять столько, сколько хочется. Белка много есть не нужно. Примерно на один килограмм — 0,7 -1,5 граммов белка. Иными словами — это 300 грамм сырого мяса и пару яиц в день», — объясняет Кузнецова.

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Из жиров, по словам спортсменки, лучше употреблять растительные масла, которые можно добавлять даже в приготовленную крупу. Тыквенное, оливковое масла подойдут для салатов.

Кузнецова развеяла миф об употреблении орехов.

«Много орехов есть не стоит. Пару орешков хватит. Если питаться правильно, состояние организма поправится. С избавлением от жира, все приходит в норму со временем — и кожа, и красота», — отметила бодибилдер.

Она добавила, что перед началом занятий не лишним будет оценить свою внешность, установить четкую цель и временной период для ее достижения.

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