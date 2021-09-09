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Серябкина с округлившимся животом появилась в шоу Павла Воли

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 15:43
Шоу-бизнес
Серябкина с округлившимся животом появилась в шоу Павла Воли
vk.com  /  Ольга Серябкина

Москва, 9 сентября. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина стала участницей интеллектуальной викторины «Двое на миллион». Зрители заметили округлившийся живот артистки.

Певица не подтверждает свое интересное положение. В соцсетях она публикует снимки до груди либо скрывает фигуру за одеждой больших размеров. В окружении Серябкиной также не комментируют информацию о ее беременности.

Но, судя по анонсу программы «Двое на миллион», экс-солистка Serebro может находиться на пятом или шестом месяце беременности. Рядом с другой участницей шоу Павла Воли — Кети Топурией — певица выглядит пополневшей.

В итоге поклонники сделали однозначный вывод: Серябкина беременна. Фолловеры в соцсетях поздравляют певицу с хорошими новостями.

«Оль, ты беременна? Хватит скрывать от нас»;

«Живот скрывает, значит точно ждет ребенка. Поздравляем!»;

«Так вопрос с беременностью остается открытым, фото во весь рост пропали из ленты», — отреагировали пользователи.

Певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж в октябре прошлого года. Ее избранником стал предприниматель Георгий Начкебия. Церемония прошла в небольшом австрийском городке, на ней присутствовали только близкие.

Ранее певица Юлия Савичева резко высказалась о карьере коллеги. По ее словам, покинувшую лейбл Максима Фадеева Серябкину «не видно и не слышно».

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