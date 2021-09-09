Путин: кризис в Афганистане — прямое следствие вмешательства в страну извне

Москва, 9 сентября. Нынешняя обстановка в Афганистане — прямое следствие иностранного вмешательства в дела страны и эвакуации американских войск, заявил президент России Владимир Путин.

Заявление о ситуации в центральноазиатской республике российский лидер сделал в рамках саммита БРИКС, проводимого в формате онлайн-конференции. По мнению Путина, внешние силы пытались искусственно навязать стране инородные идеалы и ценности, что в итоге привело к неконтролируемым последствиям.

«Уход США из Афганистана привел к новому кризису - и неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность», — приводят слова президента СМИ.

В форуме БРИКС принимают участие Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По словам официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня, эти пять государств гораздо быстрее смогут найти решение афганского вопроса, чем «Большая семерка».