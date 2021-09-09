Банк России опубликовал официальные курсы валют на 10 сентября

Москва, 9 сентября. Российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, представленные на сайте регулятора.

Стоимость нацвалюты США опустилась на 31,31 копейки и составила 73,13 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 44,37 копейки и закрепилась на уровне 86,47 рубля.

При этом на старте торгов Московской биржи основные иностранные валюты укрепились к рублю. Доллар подорожал на 9,25 копейки, до 73,24 рубля. Биржевой курс евро вырос на 9,5 копейки и достиг 86,54 рубля, следует из данных торговой площадки.

Средний чек покупки долларов и евро в российских валютообменниках по итогам августа сократился на 14% по сравнению с тем же месяцем минувшего года. К такому выводу пришли специалисты банка «Русский стандарт».