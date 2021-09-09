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Экс-супруги Киркоров и Пугачева стали соседями
Шоу-бизнес
Экс-супруги Киркоров и Пугачева стали соседями
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Москва, 9 сентября. Певец Филипп Киркоров приобрел элитную недвижимость в Москве стоимостью 1 миллиард рублей. Новые апартаменты певца находятся по соседству с квартирой экс-супруги Аллы Пугачевой.

Близкие друзья исполнителя подтвердили информацию о покупке недвижимости. Двухэтажная квартира площадью 537 квадратных метров располагается в столичном ЖК «Филипповский». Новый апартаменты Киркорова находятся по соседству с жильем Аллы Пугачевой. Примадонна стала владелицей недвижимости в элитном ЖК после развода с поп-королем. Однако приобрела квартиру артистка не сама — это подарок от бывшего гражданского мужа Кристины Орбакайте Руслана Байсарова.

«Филипп действительно купил новую квартиру в Филипповском переулке. Как он объяснил, это апартаменты для его детей —для Аллы-Виктории и Мартина», — рассказали знакомые Киркорова kp.ru.

Поп-король уже запланировал в новых апартаментах грандиозный ремонт. По словам его друзей, певец вместе со специалистами разрабатывает дизайнерский проект жилища. Пока в квартиру перевезли большую часть гардероба Филиппа Киркорова — в старых владения уже попросту некуда вешать новые наряды.

Квартира, которую приобрел исполнитель, ранее принадлежала бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву. Как стало известно Telegram-каналу «Новый Век», политик продал недвижимость перед поездкой в Бишкек.

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киркоров пугачева отношения недвижимость
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