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Нотариус Дмитрий Бублий признал ошибку в деле об имуществе Баталова

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 15:37
Общество
Нотариус Дмитрий Бублий признал ошибку в деле об имуществе Баталова
 /  Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Москва, 9 сентября. Нотариус Дмитрий Бублий отрицает преднамеренный обман, но признает ошибку в оформлении договора ренты дочери покойного актера Алексея Баталова Марии, сообщил источник ФАН.

Суд отклонил апелляцию Бублия, просившего не отправлять материалы дела в Следственный комитет. Договоры между Марией Баталовой и Натальей Дрожжиной, которые заверял нотариус, были признаны недействительными.

Оказалось, что в договоре ренты нет подписи доверенного лица Баталовой — ее матери Гитаны Леонтенко. Согласно нотариальным записям, подпись вдовы актера есть только в доверенности на распоряжение имуществом, в удостоверении распоряжения об отмене данных доверенностей и удостоверении распоряжения об отмене завещаний.

В итоге суд решил направить дело в СК, чтобы сотрудники разобрались с документами в рамках ранее возбужденного уголовного дела. При этом Бублий признал свою ошибку в оформлении договоров, сообщил источник ФАН в следствии.

Сделка была заключена в сентябре 2019 года и касалась московской недвижимости: квартиры в 1-м Самотечном переулке, доли в квартире на Серафимовича, 2, также нежилого помещения по тому же адресу. После того как Дрожжину и Михаила Цивина обвинили в мошенничестве, Наталья Георгиевна попыталась расторгнуть договор ренты через суд.

Но судебная инстанция ей отказала, назвав сделку с Марией Баталовой недействительной. Это подтвердило факт, что имущество дочери артиста перешло к Дрожжиной и Цивину незаконным путем.

Ранее нотариуса Дмитрия Бублия включили в список ответчиков по делу об имуществе покойного Баталова. Родственники актера выдвинули исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, сумма которого составляет 35 млн рублей.

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