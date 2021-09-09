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Запрос российского ФБР поспособствовал возобновлению расследования смерти Кевина Кларка в Лондоне
Общество
Запрос российского ФБР поспособствовал возобновлению расследования смерти Кевина Кларка в Лондоне
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Зубарев

Лондон, 9 сентября. МВД Великобритании направило Фонду борьбы с репрессиями официальный ответ на запрос с требованием разъяснений по делу жителя Лондона Кевина Кларка, который скончался после ареста.

Британские чиновники отметили, что благодаря запросу представителей Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) было принято решение о пересмотре результатов расследования по факту смерти темнокожего мужчины, который скончался после ареста полицейскими.

Представители Независимого управления по вопросам поведения сотрудников полиции (IOPC) решили возобновить расследование обстоятельств смерти Кевина Кларка, которое завершилось осенью 2020 года. Правоохранители приняли во внимание тот факт, что погибший жаловался полицейским на проблемы с дыхательной системой.

Плюс ко всему во время прошлогодних разбирательств британские полицейские пришли к выводу, что Кевин Кларк умер в результате остановки сердца, вызванной истощением организма на фоне обострения шизофрении, которая была у погибшего.

«Применение чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных органов Лондона было названо одним из нескольких способствующих факторов, однако никаких обвинения никому из представителей власти выдвинуто не было», — сказано в сообщении ФБР.

Представители Фонда рассчитывают, что новое расследование обстоятельств случившегося с 35-летним Кевином Кларком, инициированное британским министерством внутренних дел, поможет семье погибшего мужчины добиться справедливости и привлечь виновных полицейских к ответственности.

Как стало известно ранее, правозащитники ФБР обратились с официальным запросом к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по делу о смерти Кларка. Представители Фонда считают, что темнокожий мужчина стал жертвой непрофессиональных действий сотрудников лондонской полиции.

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великобритания фбр лондон кларк
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