Тему развития детского спорта поднимут на встрече Путина с членами совета по физкультуре

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин встретится с членами совета по физкультуре уже 10 сентября. На мероприятии поднимут тему развития детского спорта.

На мероприятии речь будет идти о развитии детского спорта в стране до 2030 года. Соответствующую информацию уже подтвердили в Кремле. Еще одной важной темой встречи станут итоги летних Олимпийских игр в Токио, которые состоялись с 23 июля по 8 августа. Россияне заняли пятое место в общем медальном зачете по количеству выигранного золота.

«Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта», — говорится в сообщении Кремля.

На следующий день — 11 сентября — Владимир Путин встретится с олимпийскими чемпионами и призерами Игр в Токио. Участники команды Олимпийского комитета России проходят обязательный недельный карантин перед мероприятием.