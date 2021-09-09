Книга русского журналиста Лурье о терактах 11 сентября поразила американцев

Накануне юбилейной, 20-й годовщины терактов 11 сентября в США русский журналист Олег Лурье издал в США и Великобритании роман на английском языке «Зеркало над бездной». Произведение россиянина попало в чаты бестселлеров, а критики, журналисты и обычные читатели одарили книгу восторженными отзывами.

Так, Независимое обозрение книг (США) отмечает, что роман богат на яркие воспоминания, которые освежают в памяти уже устаревшие события, тревожившие Америку последние 60 лет. В «Зеркале над бездной» правдивым языком описываются страшные события и исторические факты — устрашающая действительность Соединенных Штатов. Подчеркивается, что книга русского журналиста на первый взгляд может показаться чем-то зловещим, но она буквально раскрывает глаза и заставляет взглянуть на знаменитое трагическое событие под другим углом, что, возможно, изменит представление о мире и его прошлом в целом.

SP-Review из США отмечает, что от книги, которая переносит читателя в мрачное прошлое, невозможно оторваться. Критики подчеркивают, что роман переворачивает сложившееся представление о терактах 11 сентября 2001 года. Они отмечают, что рассказ «не только соединяет точки массового преступного заговора, который правит нашим миром, но и создает логические и правдоподобные цепочки» катастрофы. SP-Review пишет, что художественное произведение Лурье вызовет острые ощущения у всех тех, кто не доверяет правительственной версии чудовищного события, случившегося 20 лет назад и будораживающего умы до сих пор. Критики отмечают, что «Зеркало над бездной» Олега Лурье заставит читателей «пристально взглянуть на подозрительные реалии».

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UK Talk Radio из Великобритании, в свою очередь, отмечают, что в книгу русского журналиста легли результаты исследований автора, которые дополнены версиями развития событий Лурье. Критики подчеркивают, что «по мере развития сюжета автор полностью развенчивает официальные версии трагических событий», ссылаясь при этом на неожиданные факты и маловероятные связи. В то же время, утверждают они, «Зеркало над бездной» похоже на захватывающий криминальный триллер, читаемый легко и непринужденно. Действия романа происходят одновременно как в наше время, так и в прошлом — в книге описываются события, происходившие в Штатах в 1963, 1981, 1999 и, конечно, в 2001 годах. Именно в это время в Америке происходили самые страшные и кровавые преступления, например, убийство президента Джона Кеннеди и разрушение небоскребов Всемирного торгового центра.

Федеральное агентство новостей /

Ранее экс-начальник экономического управления Кремля Антон Данилов-Данильян рассказал о реакции руководства России на теракт, который произошел в США 11 сентября 2001 года. По его словам, российские спецслужбы находились в состоянии полной боевой готовности в течение нескольких дней после случившегося. Просчитывались все возможные варианты аналогичных нападений на российскую сторону.