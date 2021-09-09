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Ветеринары в Свердловской области сняли более 50 клещей с умирающей собаки
Общество
Ветеринары в Свердловской области сняли более 50 клещей с умирающей собаки
pixabay.com  /  Nicooografie

Екатеринбург, 9 сентября. Пенсионерка поблагодарила врачей ветеринарной клиники за спасение пса по кличке Чак, который остался у женщины после смерти сына.

Пожилая жительница Артемовска рассказала, что живет в бараке и не привязывает своего питомца. Он постоянно прибегал к хозяйке, чтобы поесть. В какой-то момент пенсионерка заметила, что пес перестал двигаться. Тогда она вызвала врачей, которые сняли с животного более 50 клещей.

Врачи позднее рассказали, что спасение Чака стало для них нестандартным случаем. Они пояснили, что собака стойко выдержала все процедуры, но из-за произошедшего заразилась пироплазмозом.

Ветеринары поставили животному лекарства, которые помогут избавиться от заболевания печени. Пожилая женщина поблагодарила врачей за спасение питомца.

Ветеринары из Нидерландов ранее спасли кота, который более 50 дней оставался один в запертом доме, передавало издание А42. Он пил воду из подтекающего крана и питался бумагой.

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