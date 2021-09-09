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Захарова: Twitter приравнял Трампа к российскому телеведущему Попову
Политика
Захарова: Twitter приравнял Трампа к российскому телеведущему Попову
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 9 сентября. Блокировка аккаунта телеведущего Евгения Попова в Twitter является своеобразным признанием, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Попов также является зарегистрированным кандидатом на выборы в Госдуму. Дипломат заметила, что Twitter, заблокировав аккаунт Попова, приравнял телеведущего к экс-президенту США Дональду Трампу.

«Партнеры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности был, а ты только претендуешь», — сказала Мария Захарова, обращаясь к телеведущему.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что впервые видит, как социальная сеть приравнивает статус американского лидера к статусу кандидата в депутаты Госдумы.

Ранее сообщалось, что Twitter начал тестирование функции незаметного удаления подписчиков.Сначала соответствующая кнопка будет только в браузерной версии Twitter.

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