Рождество Богородицы 2021: история, традиции и приметы, что нельзя делать 21 сентября

Рождество Богородицы — праздник, посвященный евангельскому преданию о рождении Девы Марии, Богоматери, матери Иисуса Христа. В православии праздник отмечается 21 сентября (в 2021 году празднование приходится на вторник) и относится к двунадесятым, то есть двенадцати важнейшим, помимо Пасхи. Рождество Богородицы фактически совпадает с осенним равноденствием — с наступлением календарной осени, отсюда славянское название праздника — Осенины.

В народно-православной традиции праздник в честь Богородицы был очень важен. Культ Богоматери, всеобщей бабьей заступницы, был на Руси очень силен, в народе ее почитали даже больше, чем самого Христа. Этот день считался бабьими именинами, окончанием бабьего лета. Народное название праздника — Вторая Пречистая (Первая Пречистая — это отмечаемое в конце августа Успение Богородицы).

Рождество Богородицы: история праздника

Отмечание Рождества Богородицы в осеннее равноденствие говорит о глубокой связи христианства с более древними верованиями, которые зависели от цикличности природы. События праздника евангельские источники относят к I веку до нашей эры. Дева Мария родилась в Иерусалиме у немолодых супругов Иоакима и Анны, которые в буквальном смысле слова вымолили дочь у Бога. Согласно преданию, Анна долгое время оставалась бездетной, семью за это порицали, и Иоаким даже намеревался дать жене развод. Однако, когда Иоаким уже был готов покинуть жену, ему одновременно с Анной было видение, что скоро у них появится ребенок.

Анна действительно вскоре забеременела и родила дочку, которую назвали Марией, и согласно данному обету посвятили Господу. Вымоленная девочка с младенчества воспитывалась при Иерусалимском храме. По достижении совершеннолетия Мария обручилась с праведным Иосифом, а затем, услышав благую весть, стала матерью Спасителя — Сына Божьего Иисуса Христа.

Федеральное агентство новостей /

Вторая Пречистая в славянской традиции

На Руси праздник назывался Вторая Пречистая, это были бабьи именины, завершение бабьего лета и окончательное наступление осени. День был посвящен женщинам — матерям, женам, невестам, дочерям. В праздник чествовали землю-кормилицу, которая ассоциировалась с Богородицей, поздравляли новобрачных, в ходу были и девичьи гадания — на любовь, на суженого, на удачное замужество, на рождение здоровых детей.

Праздник был полностью посвящен женщинам, которых мужчины в этот день всячески ублажали и не обременяли работой. В некоторых местностях женщины сами организовывали свои бабьи трапезы, на которые вообще не допускали мужчин. Для организации застолья устраивали складчину — от каждого двора в общий котел женщины несли яйца, свежий хлеб муки нового урожая, мед и фрукты, другие продукты. Пекли круглые румяные блины, делали общую яичницу — символ достатка и плодородия. Остатки трапезы закапывали в землю, чтобы задобрить всеобщую кормилицу.

День считался календарным началом осени. По приметам, на Вторую Пречистую последние перелетные птицы улетают на юг. По народному календарю в это время начинали убирать и заготавливать на зиму поздние сорта капусты и лука, а также переносить в теплое место ульи с пчелами.

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Что нельзя делать 21 сентября

Рождество Богородицы — большой церковный праздник, в который верующим запрещена тяжелая работа. Согласно общим правилам в этот день строжайше запрещены ссоры, споры, скандалы, а особенно — брань, которую Богородица на дух не переносит. Любителям сорить языком в этот день сулили всяческие неприятности вплоть до немоты и безумия.

На Руси на Рождество Богородицы под запретом было женское рукоделие, чтобы Богоматерь в «родах» не запуталась в нитках, как в пуповине.

Мужчинам строжайше запрещалось перечить женщинам, считалось, что бабьи слезы, пролитые в этот день, горько отольются обидчику. Есть и пить в этот день можно все, но очень строго запрещено злоупотреблять алкоголем и дурно себя вести. Считается, что Богородица не жалует пьяниц, и те, кто посмеет явиться пред ее светлыми очами в непотребном виде, вытрезвляться будут весьма суровыми методами.

Напомним, 20 сентября отмечается Михайлов день в честь чуда, случившегося у храма, посвященного архангелу Михаилу.