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Самую крупную в истории компании DDoS-атаку отразили в «Яндексе»
Общество
Самую крупную в истории компании DDoS-атаку отразили в «Яндексе»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 9 сентября. Корпорация «Яндекс» сумела защитить себя от кибернападения.

Пресс-служба отечественного IT-гиганта поделилась информацией, согласно которой экспертам компании удалось отразить мощнейшую DDoS-атаку.

Отмечается, что инженеры «Яндекса» отбили атаку, мощность которой достигала 20 млн RPS, что является наиболее масштабной кибер-акцией за всю историю Сети.

Известно, что неизвестные продолжают атаковать сервис в течение нескольких недель. Предполагаемый источник нападений — новый ботнет, о котором не имеется никаких данных. Еще в начале лета «Яндекс» и сотрудники Qrator Labs обнаружили ботнета, который включает многие тысячи девайсов. В Qrator Labs сообщили о 30 тыс. хостов, специалисты «Яндекса» заявили о 56 тыс. атакующих.

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