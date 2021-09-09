Самую крупную в истории компании DDoS-атаку отразили в «Яндексе»

Москва, 9 сентября. Корпорация «Яндекс» сумела защитить себя от кибернападения.

Пресс-служба отечественного IT-гиганта поделилась информацией, согласно которой экспертам компании удалось отразить мощнейшую DDoS-атаку.

Отмечается, что инженеры «Яндекса» отбили атаку, мощность которой достигала 20 млн RPS, что является наиболее масштабной кибер-акцией за всю историю Сети.

Известно, что неизвестные продолжают атаковать сервис в течение нескольких недель. Предполагаемый источник нападений — новый ботнет, о котором не имеется никаких данных. Еще в начале лета «Яндекс» и сотрудники Qrator Labs обнаружили ботнета, который включает многие тысячи девайсов. В Qrator Labs сообщили о 30 тыс. хостов, специалисты «Яндекса» заявили о 56 тыс. атакующих.