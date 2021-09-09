Парламентской системе нужен «костыль» института общественных палат. Колонка Владимира Петрова

Перед парламентскими выборами уместно поразмышлять о современной системе народного представительства при органах государственной власти Ленобласти. Постараюсь доказать гипотезу о том, что парламентская система остро нуждается в «костыле» института общественных палат.

Сегодня, грубо говоря, существует два официальных и один упрощенный способ общения масс с верхами в нашем регионе: парламент, общественная палата и официальная страница губернатора в Instagram. Несложно догадаться, что написать главе региона в пару кликов намного проще, чем проходить бюрократический путь приемных и канцелярий.

Собственно говоря, чем люди и пользуются — под каждой губернаторской публикацией собирается целый ворох обращений и петиций, моментально отправляющихся в работу. Эта обоюдоудобная практика будет работать до тех пор, пока случай или изменение концепции не станут непреодолимым препятствием для такого рода общения.

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Но пока это устраивает, наверное, всех: законодательное собрание, местные администрации, общественную палату Ленобласти. Все мирно и тихо сидят за спиной губернатора, который принимает на себя нетипичную роль общеобластного собеса и МЧС в одном флаконе. Вопрос о необходимости вообще каких-либо механизмов официальной коммуникации, если самое простое и надежное — написать в директ губернатору, думаю, задавать не стоит.

В то же время, появление ЦУР в регионах говорит о том, что теза о самоустранении общественных институций (парламентов, палат, советов и прочего) при управлении территориями верна: именно ЦУР на сегодняшний день выполняют задачи по обсервации и измерению «показателей здоровья» общества, которые должны выполнять депутаты и примкнувшие к ним члены всевозможных общественных палат и советов.

Как встряхнуть и оживить остальные органы и институты региона, чтобы наладить «коннект» между гражданами и властью? Как включить в этот процесс и парламент, и общественную палату? Имея опыт нахождения и работы в обоих институтах, могу сделать личные выводы и предложения, основанные не только на компаративном методе анализа, но и на эмпирическом.

Не нужно быть политическим «Сократом», чтобы заметить плавный (иногда резкий) процесс затухания яркой парламентской жизни как в регионах, так и на федеральном уровне. Парламент любого уровня обрастает ракушечником формализма, бюрократии и страха быть ярким.

В 90-е годы мы с интересом наблюдали за буквальным цирком в Государственной думе, находившим отражение в депутатских советах и собраниях регионов. В 2000-е и начало 2010-х парламенты находились в круговерти процесса укрепления федеральной вертикали с вкраплениями толики непослушания. Последний созыв российского парламента наметил тренд на «депутатов-функций».

Парламентская система не заинтересована в очагах харизматической нестабильности: из истории святого престола известно, что появление яркого проповедника всегда чревато возникновением схизмы или секты на теле святой церкви. Для стабильности системы лучше 100 скучных бюрократов, гарантирующих самовоспроизведение власти, чем одна политическая звезда, имеющая потенцию к разбалансировке синтетического общественного договора. Если для начала нулевых Борис Грызлов с его афористическим мышлением во главе Думы — это норма, то для Думы 2021 года — это опасность.

Федеральное агентство новостей /

Обратная сторона такого конструкта — неспособность работать с опасной повесткой, отсюда и тренд на запретительство, войну с современной проблематикой. Следствие — каналы общения с обществом сужаются до состояния запущенного простатита, дисфункция парового свистка народного недовольства, коим парламент должен являться.

Наше законодательное собрание, к сожалению, не миновало процесс подобной селекции, выбрав яркости плесневелую стабильность и застой. Заседания собрания проводятся все реже. Заседания комиссий проводятся чуть ли не тайком — без приглашения СМИ и общественности, без прямых трансляций в интернете. О качестве повестки говорить не стоит — от него нет и следа. Вся жизнь депутатского корпуса проходит под лозунгом «как бы случайно не заметили».

И я бы не стал утверждать, что это следствие внешнего воздействия на коллег-депутатов: скорее, это следствие ретроэволюционного процесса в желании сохранить принадлежность к касте — депутаты довольствуются статусом административного рудимента, делегируя все больше и больше своих обязанностей в сторону губернатора и администрации.

Единственная активность в депутатской среде возникает лишь при одобрении подготовленных администрацией региона проектов и законов, необходимых для нормального функционирования организма области. От функций коммуникатора и медиатора между гражданами и властью закс потихонечку отказывается. Не уверен, что такая пассивная роль устраивает администрацию региона, оставленная депутатским корпусом один на один с очагами социальной волатильности.

Смежная ситуация и в общественной палате. Однако генезис «тишины» тут немного иной: ОП в основном не осознает в себе силу, способную стать «костылем» и «вторым крылом» как для законодательного собрания, так и для губернатора. Оба столпа власти нуждаются в площадке, которая может взять на себя функцию звонкой народной площадки, способной не только к карго-исполнению ритуальных заседаний без внятной повестки и результата, а к решению проблем населения.

Уверен, что наделение ОП правом законодательной инициативы, синхронизация с системой управления внутренней политики, создание четкого графика заседаний как самой палаты, так и совета палаты, повышение дисциплины состава ОП, проведение мероприятий по повышению профессионализма аппарата палаты пойдут на пользу всему институту в целом.

Считаю необходимым не только «настройку» внутренней работы палаты, но и активное привлечение к ее деятельности органов власти: участие профильных вице-губернаторов и глав комитетов в заседаниях повысит как статус самого института, так и поможет получить дополнительный канал связи с территориями. Заседания палаты и заседания ее комиссий должны перестать быть камерными мероприятиями, а проводиться публично — с участием СМИ и онлайн-трансляциями, чтобы привлекать максимальное количество представителей общественности.

Палата должна перестать «бояться» быть источником новостной повестки — через публичность и транспарентность мы получаем в руки инструмент решения проблем, привлечения внимания к конкретным проблемам.

Мы, общественная палата Ленинградской области, являемся теми, кто может организовать кратчайший диалог между человеком и властью, канализируя и остужая пар недовольства. И если парламентский корпус из-за особенностей электоральной селекции уже не может стать площадкой для жесткого диалога, то общественная палата не только может, но и обязана подставить свое плечо вертикали.

lenobl.ru /

Мы имеем все средства и возможности для того, чтобы взять на себя целый спектр вопросов, связанных с поддержанием гражданского благополучия в нашем регионе.

Другими словами, приведя систему общественной палаты в соответствие с текущей необходимостью, мы сумеем разгрузить губернатора и его аппарат от ненужной (с точки зрения распыления сил) активности, взять на себя роль коммуникатора, фильтра и помощника для людей в решении системных и частных вопросов жизни Ленинградской области. А силы и ресурсы, которые освободятся у исполнительной ветви власти, уверен, найдут применение при решении более стратегических и масштабных проектов.

Данный текст является личным мнением автора, которое может отличаться от мнения редакции. Материал не является каким-либо документом или иным коллективным решением общественной палаты Ленинградской области.