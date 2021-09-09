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Минпросвещения объявило 17 сентября обычным учебным днем для российских школьников

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 15:14
Общество
Минпросвещения объявило 17 сентября обычным учебным днем для российских школьников
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 сентября. Школьники российских школ смогут учиться 17 сентября как обычно, если будет возможность развести потоки голосующих и учащихся.

Первый день голосования не должен мешать обучению, если школы смогут выполнить требования безопасности, сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Учебные заведения, где это условие невозможно выполнить, смогут провести внешкольные занятия, добавил замминистра.

«Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно — существует огромное количество мероприятий... которые будут организованы», — заявил Бугаев журналистам.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов также сообщал, что российские школы будут работать в штатном режиме в первый день голосования. Суббота и воскресенья обычный выходной день, а в пятницу для учеников пройдет всероссийская акция «Вместе всей семьей».

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