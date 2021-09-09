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Экс-депутат Рады Алексей Журавко: Дмитрий Гордон признал, что Украина русская
Общество
Экс-депутат Рады Алексей Журавко: Дмитрий Гордон признал, что Украина русская
instagram.com  /  @gordondmytro

Дмитрий Гордон сам подтвердил, что Украина и Россия — это одна страна, об этом в беседе с ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал новость о том, что украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1 вместо Руси-Украины, а Российскую Федерацию — в Россию-2:

«Хорошая идея, на самом деле, потроллить Россию. <...> Это был бы троллинг высшего порядка», — сказал Гордон.

С таким предложением знаменитый интервьюер выступил в прямом эфире телеканала «Украина 24».

«Я бы не назвал это провокацией или троллингом, как говорится: собака лает — караван идет. Все, что он говорит, — это понос слов и запор ума. Во-первых, это он себя троллит от незнания и перевирания истории, это показывает его уровень некомпетентности. Большая часть населения на Украине говорит на русском, и русские будут в обиходе всегда, что бы они ни делали и как бы [русских] ни уничтожали», — заявил собеседник ФАН.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко: Дмитрий Гордон признал, что Украина русская
facebook.com  / avzhuravko

Алексей Журавко объяснил, что Гордон этим предложением сам подтвердил, что Украина русская.

«Он назвал страны Россия-1 и Россия-2 — тем самым подтвердил, что Украина и Россия — это одно и то же. В данный момент обращать внимание на беспринципного человека нет никакого смысла. Можно вспомнить, как он бегал по всем известным выдающимся российским артистам и брал интервью, звал на Украину. Он себя потроллил, а не русских», — объяснил экс-депутат Рады.

Позже Дмитрий Гордон подчеркнул, что его предложение — лишь ироничный ответ на инициативу советника главы офиса президента Алексея Арестовича о переименовании республики в Русь-Украину, и попросил не воспринимать эту идею всерьез.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что президент Владимир Зеленский не сможет переизбраться на новый срок, не проведя встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Бортника, Зеленскому для переизбрания потребуется нормализация российско-украинских отношений.

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