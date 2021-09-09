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«Меня сломали»: Королева рассказала о непростом периоде после измены Тарзана

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 15:01
Шоу-бизнес
«Меня сломали»: Королева рассказала о непростом периоде после измены Тарзана
Pr Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Москва, 9 сентября. Известная певица Наташа Королева стала новой гостьей программы «Секрет на миллион», где откровенно рассказала о трудностях в браке с шоуменом Сергеем Глушко.

Осенью прошлого года личная жизнь Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, стала объектом бурных обсуждений. Шоумен изменил супруге, пока та была в отпуске. Девушки, с которыми он провел вечер, обокрали его квартиру и, как выяснилось позже, запечатлели интимный процесс на камеру. Позже любовницы Тарзана побывали на нескольких популярных ток-шоу и пытались оправдать свои действия, опасаясь уголовного дела.

К удивлению многих, Королева начала заступаться за неверного мужа. В интервью Ксении Собчак певица заявила, что не считает случившееся изменой. По ее словам, Тарзана просто «подставили» и «спровоцировали на интим». После секс-скандала звезда заполонила свои соцсети романтическими фото и видео с мужем. Она всячески пыталась доказать фанатам и злопыхателем, что в их отношениях с Глушко ничего не изменилось. Однако в программе «Секрет на миллион» Наташа Королева наконец-то оставила притворство и откровенно рассказала о боли, которую ей причинил супруг.

«Я считала, что я очень сильный человек и очень устойчивый ко всевозможным бурям. Но здесь меня сломали», — призналась певица в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Пользователи Сети обсуждали не только измену Глушко, но и поведения звездной пары после разгоревшегося скандала. Так, Наташа Королева выпустила новый трек, в котором якобы излила все душевные переживания. Оперная певица Ника Гарегини резко раскритиковала супругов и обвинила их в попытке заработать на семейном скандале.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Меня сломали»: Королева рассказала о непростом периоде после измены Тарзана
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