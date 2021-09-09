Премьер-министр Ливии ответил на вопросы парламента

Тобрук, 9 сентября. Допрос премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) на очередной сессии Палаты представителей в Тобруке продолжался с 11 утра до самого вечера.

Ранее депутаты несколько раз переносили заседание по многим причинам, однако 8 сентября оно все же состоялось. Вначале глава ПНЕ подтвердил готовность сотрудничать с парламентом по различным файлам, пообещав представить подробный и прозрачный отчет о тратах.

Он объяснил, что Центральный банк, как это и предусмотрено законом, перечислил правительству 79 млрд динаров, что составляет 1/12 проекта бюджета. Комментируя претензии к его общему размеру и отдельным статьям, Дабиба указал на изменение обменного курса национальной валюты и необходимость повышения заработных плат.

«Предыдущие власти оставили около 70 млрд долгов. Что касается суммы, выделенной на проекты развития, то из нее не потрачено ни одного динара. Мы потребовали 20 млрд, потому что нам нужны больницы и дороги», — заявил премьер-министр.

Средства на «экстренные» нужды

Со своей стороны, председатель финансового комитета Палаты представителей поставил под сомнение выделение 5 млрд в рамках статьи расходов на экстренные нужды. По его словам, борьба с распространением коронавируса стала обычным делом и уже не является чрезвычайной ситуацией. В ответ Абд аль-Хамид Дабиба подробно рассказал о данных тратах.

«Семьсот миллионов предназначены службам безопасности, 250 млн — министерству местного самоуправления, 500 млн — Фонду социального страхования и 1,2 млрд — здравоохранительному ведомству, в том числе для борьбы с пандемией COVID-19», — сообщил глава ПНЕ.

Он добавил, что значительные средства пошли на развитие медицинских университетов и центров в столице и регионах, а также на транспорт. Высокие же запросы минздрава премьер объяснил тем, что большая часть его потребностей импортируется из-за рубежа и, следовательно, подпадает под влияние роста обменного курса.

Отношения с Тунисом и назначение министра обороны

Стороны затронули на допросе и недавнее недопонимание в отношениях с Тунисом. Председатель ПНЕ сообщил, что причиной стал региональный отчет Интерпола, в котором ливийцы обвиняются в «экспорте» подрывной и преступной деятельности на территории других государств. При этом Дабиба постарался опровергнуть подобную информацию.

«Благодаря статистике весь мир знает, откуда прибывает терроризм. Никто не обвиняет государство Тунис. Мы дружественные страны и соседи, и наши отношения основаны на братстве и экономических контактах. Завтра я отправляюсь туда и встречусь с президентом Каисом Саидом», — добавил чиновник.

Касаясь вопроса об отсутствии министра обороны, Дабиба подчеркнул, что его назначение напрямую зависит от достижения единодушия всех сторон насчет кандидатуры. По поводу расположения наемников в стране премьер-министр заявил, что ранее он совершил ряд зарубежных поездок, чтобы договориться о способах дальнейшего вывода иностранных сил.

«Как ливийцы, мы не принимаем их. Но, будучи правительством, к которому перешла власть, можем сказать, что они присутствуют, однако это не мы их ввели», — сообщил Дабиба.

Комментарий по «сделке Сарраджа»

Дабиба снял с себя ответственность за приобретение французской нефтегазовой компанией Total 6% акций американской Amerada Hess в рамках концессии Waha. Выслушав на сессии множество критических замечаний от парламентариев по поводу этой сделки, он ответил, что ПНЕ не имеет к ней никакого отношения, так как она состоялась в 2018 году, то есть в эпоху правительства Файеза Сарраджа.

Глава кабмина добавил, что некоторые зарубежные организации, работающие в нефтяном секторе страны, продают свои акции другим компаниям, но правительство старается координировать данные действия и гарантирует права ливийского государства в любой сделке в соответствии с законом.

Бурные дебаты с депутатом

Жаркий спор вспыхнул между Дабибой и членом Палаты представителей от Таварги Джабаллой аш-Шайбани, который раскритиковал политику ПНЕ в связи с вопросом о возвращении перемещенных лиц в город. На это премьер ответил, что он лично встречался с главой местного совета и видными деятелями, в то время как другие могут много говорить о правах жителей региона, но годами их не посещать.

Такое заключение вызвало гнев Аш-Шайбани. Он попытался оправдаться, обосновав свое долгое отсутствие в родной Таварге тем, что поездка на запад Ливии ставит под угрозу жизнь чиновника и что его «заставили» отказаться от идеи посетить земляков.

В ходе допроса Дабиба также пообещал освободить заключенных, пребывающих в тюрьмах без приговора суда. По его словам, правительство прилагает большие усилия для того, чтобы вызволить их из мест содержания под стражей.

Просьба Агилы Салеха

Выступая на заседании, спикер парламента Агила Салех подверг критике так называемую продолжающуюся «централизацию власти» Правительством национального единства. Он призвал главу кабмина очертить компетенции министров и правительственных чиновников и предъявить их в письменном виде в Палату представителей, чтобы та смогла определить темы будущего допроса.

Салех заявил, что ПНЕ не придерживается справедливого распределения должностей во властных структурах и советах директоров компаний. Так, он резко осудил передачу Триполи полномочий некоторых отделений министерств и ведомств Восточного региона.

Допрос проходит в соответствии с заранее оговоренными темами, которые Палата представителей направила правительству по его просьбе. Среди главных спорных пунктов — статьи пока неутвержденного госбюджета на 2021 год, проблемы в электроэнергетическом секторе, объединение институтов и пандемия COVID-19.