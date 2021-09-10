В начале лета, в третье воскресенье июня, свой профессиональный праздник отмечают работники медицины. Все, кто о нем знают, торопятся поздравить знакомых врачей. Но на самом деле праздник называется День медика, а это значит, что поздравлять можно не только врачей.

Кого мы называем общим словом «медики», какую специальность выбрать ― рассмотрим в этой статье.

Из истории медицинских профессий

Первым медиком, а точнее врачом, был Гиппократ. Он многое сделал для становления медицины.

Гиппократ создал теорию о стадиях болезни. Наблюдая за пациентами, он увидел, что болезнь протекает определенными периодами, самый сложный из которых ― кризис. Он также ввел методику обследования, которую медики всего мира используют по сей день: аускультация (то есть выслушивание) и пальпация (осмотр).

Во времена Гиппократа при врачах находились ассистенты, которые не обладали таким опытом, но, помогая, учились и эти знания передавали другим. В Средние века эти люди стали называться фельдшерами.

Что касается сестринского дела, то едва ли найдется человек, который не слышал о Флоренс Найтингейл ― сестре милосердия, жившей в середине XIX века. Во время Крымской войны именно она заложила основы учения ухода за больными, совершив прорыв в этой области. Вернувшись на родину, Найтингейл начала реорганизацию медслужбы в армии и добилась, чтобы в госпиталях была канализация и вентиляция.

Словом, во всех медицинских профессиях есть свои герои. Рассмотрим каждую из них подробнее.

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Добрый доктор исцелит

Список медицинских профессий не слишком длинный. Конечно, прежде всего медик ― это врач, специалист высшей квалификации, имеющий высшее образование. Задача врача проста в формулировке и сложна в исполнении ― он должен лечить. Функционал у него достаточно широкий: проведение операций (практикующий хирург), назначение лечения, консультации и наблюдение пациентов. Ответственность врача ― самая большая, как и цена ошибки.

Профессию получают долго и трудно. В нее невозможно прийти со стороны, получив сертификат на каких-нибудь курсах. Ниже расскажем о высшем медицинском образовании в России.

После 11 класса выпускники идут непосредственно в медицинский вуз. Еще в начале последнего года обучения в школе (а лучше предпоследнего) будущие медики должны сосредоточиться на углубленном изучении биологии, химии и физики. Вступительные испытания в мединституты одни из самых сложных, а конкурс ― огромный.

В некоторых случаях желающие связать свою жизнь с медициной уходят из школы в 9 классе, но в этом случае им нужно окончить медучилище и получить диплом по специальности «сестринское дело» или «лечебное дело».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Преимущества в таком варианте, безусловно, есть. Во-первых, юный медик может учиться и заодно точно решить, становиться врачом или нет. Во-вторых, после обучения у него будет практическая профессия. Если студент откажется от мысли поступать в вуз, он может сразу искать работу. В-третьих, во время практики по специальности есть возможность завязать полезные знакомства и понять, в какой специальности и в какой больнице хотелось бы работать в дальнейшем.

Минусы тут тоже есть, один из самых главных ― лишние два года обучения, которые отдаляют от вуза. Но с учетом того, что медицинское образование, в принципе, довольно продолжительное, эти два года решают немногое. При этом нельзя не отметить, что первокурсники, у которых за плечами четыре года обучения в колледже, практика и опыт работы, чувствуют себя на первых порах намного более уверенно, чем вчерашние школьники.

Обучение в вузе длится шесть лет по двум основным направлениям: терапия и педиатрия. Отдельно идет стоматология и направления в этой области. Соответственно, после получения диплома выпускник может идти работать в больницу или поликлинику ― терапевтом или педиатром. Для освоения более узкой специальности (гинекология, офтальмология, хирургия и другие) необходимо продолжить обучение в ординатуре в течение двух лет. Только после этого можно работать врачом-специалистом (в данном случае под словом «специалист» имеется в виду конкретная узкая область медицины).

Карьера врача может развиваться в нескольких направлениях: это и долгая практическая работа, и работа административного характера (главный врач, сотрудник министерства здравоохранения), наука и преподавание. Многие уходят из практики в крупные фармацевтические компании ― там врачи неизменно востребованы. В любом случае врач ― наиболее высокооплачиваемая профессия в медицине.

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Не врач, но фельдшер

Еще одна медицинская специальность ― фельдшер. Такой специалист получил среднее образование и работает или в тандеме с врачом, например, в бригаде скорой помощи, или самостоятельно, в фельдшерском пункте.

Если фельдшер работает один, он совмещает обязанности медсестры и некоторые обязанности врача. Так, например, он может осмотреть пациента и поставить предварительный диагноз. В случае, когда не требуется госпитализация и консультация специалиста, фельдшер назначает лечение. Также он может проводить некоторые манипуляции и реанимационные мероприятия. И, наконец, фельдшер умеет и имеет право принимать роды.

Учиться на фельдшера можно только после 11 класса. Обучение проходит в профильных колледжах и училищах в течение почти четырех лет. После этого при желании можно поступить в медицинский вуз для того, чтобы стать врачом.

Братья и сестры

Медбрат и медсестра ― очень важная категория медицинских работников. На их плечах огромная ответственность и серьезный объем работ.

Сестринское дело также имеет несколько направлений. Можно быть постовой медсестрой: она дежурит в отделении, следит, чтобы все было в порядке, и выполняет предписание врача (берет анализы, ставит капельницы, измеряет температуру и выдает лекарства). В реанимационном блоке работают реанимационные медсестры и «анестезистки» (часто это один и тот же человек). Их задача ― ассистировать при проведении реанимационных мероприятий, плановых операций, помогать анестезиологу. Медсестра присутствует в кабинете участкового врача и помогает ему вести прием, осуществляя административную поддержку. В стоматологии врачам также помогают медсестры.

Работать медицинской сестрой (медбратом) можно после получения соответствующего диплома в профильном училище или колледже. При желании можно дорасти до старшей медсестры, но дальнейшего роста карьеры эта квалификация не предполагает. Выпускник медицинского колледжа с дипломом по специальности «сестринское дело» может, конечно, учиться дальше в медицинском вузе.

Самый младший медицинский персонал ― санитары. Эта профессия не требует специального образования. Задача санитарки ― самый простой уход за больными в стационаре и поддержание порядка.

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Смежные профессии

Фармацевт ― смежная профессия. Его работа связана с лекарственными препаратами. Он или разрабатывает их, или занимается клиническими исследованиями, или готовит лекарства по рецептам в аптеке ― словом, и здесь направлений для работы довольно много.

Учиться на фармацевта можно как после 9, так и после 11 класса, поступив в профильный вуз и выбрав специальность «фармация». Математический склад ума, умение работать с серьезным объемом информации, усидчивость и готовность к командировкам будущему фармацевту точно пригодятся. Профессия очень востребована, так как работа над новыми лекарствами от серьезных заболеваний не прекращается. Фармацевтическая отрасль одна из самых высокооплачиваемых.

Плюсы и минусы медицинских профессий

Несмотря на разницу в образовании и обязанностях, у всех видов медицинских профессий немало общего. Эту общность сформулировал в своей клятве сам отец медицины Гиппократ:

«Светя другим, сгорая сам За труд не требуя награды».

Это и преимущество, и одновременно недостаток любой медицинской специальности. Огромная ответственность, постоянное напряжение, десятки моральных вопросов, которые встают перед медиками каждый день, сотни людей, страдающих и ищущих помощи, ― для работы в медицине необходимо призвание. И здесь, конечно, тоже есть свой плюс: это почти всегда любимая работа. Сложная, тяжелая, местами неблагодарная, но любимая. Это огромный труд, но труд благородный и почитаемый. Поэтому молодым людям стоит хорошо подумать, нужно ли им идти именно в эту сторону, а уж выбрав в качестве профессии медицину, ― не останавливаться.