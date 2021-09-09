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Звание «Город трудовой доблести» могут присвоить еще 11 населенным пунктам России
Общество
Звание «Город трудовой доблести» могут присвоить еще 11 населенным пунктам России
wikipedia.org  /  Evgeniy_KemCity / CC BY-SA 4.0

Москва, 9 сентября. Депутаты «Единой России» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 населенным пунктам.

Среди них Кемерово, Чита и другие, подчеркнул секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В этом году президент РФ Владимир Путин подписал документ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам. Среди них Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре и другие.

Российские власти намерены улучшать качество жизни граждан в городах. Например, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о развитии столицы республики Саха города Якутска до 2032 года.

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