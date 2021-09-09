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Журналисты Bloomberg откровенно спекулировали на теме смерти главы МЧС Зиничева
Политика
Журналисты Bloomberg откровенно спекулировали на теме смерти главы МЧС Зиничева
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 9 сентября. Многие зарубежные СМИ осветили трагедию, произошедшую в Норильске 8 сентября. Некоторые из изданий откровенно спекулировали на теме смерти главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Во время учений в Краснодарском крае погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Он пытался спасти упавшего в воду режиссера Александра Мельника. Глава ведомства разбился о выступающий камень.

Зарубежные информационные издания не остались в стороне. Однако не всем представителям иностранной прессы удалось беспристрастно осветить произошедшее, отметили на сайте «ПолитРоссии».

«Бывший телохранитель (президента РФ Владимира. — Прим.ФАН) Путина и министр по чрезвычайным ситуациям погиб в результате несчастного случая», — написали в американском издании Bloomberg.

В зарубежной прессе пытались акцентировать внимание не только на личности российского лидера, но и на месте происшествия. Журналисты уточняли, где умер Зиничев.

«Министр по чрезвычайным ситуациям России Зиничев погиб на арктических учениях», — гласит заголовок BBC News.

Аналогично поступили и в CNN, написав, что глава ведомства умер во время учений в Арктике.

Ранее стало известно, что прощание с Евгением Зиничевым состоится в Москве 10 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен лично присутствовать на церемонии.

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мчс сми зиничев
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