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Улицы Петропавловска-Камчатского превратились в галерею стрит-арта под открытым небом
Общество

Огромные муралы появились на стенах многоквартирных домов в Петропавловске-Камчатском. Четыре местных художника и пять мастеров из других регионов страны создают для фестиваля работы, посвященные природе, истории и туризму.

Граффитист Сергей Салин посвятил свой мурал волнующей его теме сохранения редких животных.

«Все прекрасно понимают проблемы, допустим, с тем же кречетом: их отлавливают постоянно. Проблемы экологии, условия, которые человек создает, чтобы существовали эти животные. Ведь численность всех редких видов сокращается. Не было еще такого, чтобы популяции увеличивались. Где-то что-то по мелочи. А в основном-то все страдает от нашей деятельности», — рассказал художник.

Семь граффити уже украшают улицы города, еще столько же продемонстрируют публике в ближайшее время. Администрация Петропавловска-Камчатского уверяет: все эскизы работ были согласованы с жителями домов и управляющими компаниями. По итогам фестиваля горожане смогут проголосовать и выбрать лучшую работу. Победителю и призерам достанутся призы и гранты.

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россия камчатка фестиваль искусство граффити стрит-арт
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