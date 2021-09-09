Улицы Петропавловска-Камчатского превратились в галерею стрит-арта под открытым небом

Огромные муралы появились на стенах многоквартирных домов в Петропавловске-Камчатском. Четыре местных художника и пять мастеров из других регионов страны создают для фестиваля работы, посвященные природе, истории и туризму.

Граффитист Сергей Салин посвятил свой мурал волнующей его теме сохранения редких животных.

«Все прекрасно понимают проблемы, допустим, с тем же кречетом: их отлавливают постоянно. Проблемы экологии, условия, которые человек создает, чтобы существовали эти животные. Ведь численность всех редких видов сокращается. Не было еще такого, чтобы популяции увеличивались. Где-то что-то по мелочи. А в основном-то все страдает от нашей деятельности», — рассказал художник.

Семь граффити уже украшают улицы города, еще столько же продемонстрируют публике в ближайшее время. Администрация Петропавловска-Камчатского уверяет: все эскизы работ были согласованы с жителями домов и управляющими компаниями. По итогам фестиваля горожане смогут проголосовать и выбрать лучшую работу. Победителю и призерам достанутся призы и гранты.