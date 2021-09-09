Украинская легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с Ласицкене

Цюрих, 9 сентября. Украинская прыгунья Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене позировали фотографам после соревнований в Швейцарии.

Снимок опубликовала в соцсетях представительница Австралии Элинор Паттерсон. На фотографии Ласицкене обнимает Магучих, девушки улыбаются и выглядят счастливыми.

На Олимпиаде в Токио российская спортсменка стала чемпионкой, а украинка — бронзовым призером. Позже Магучих поделилась снимком с Ласицкене в соцсетях, что вызвало бурю в Сети. Пользователи раскритиковали прыгунью в «сближении с врагом».

Однако в Национальном олимпийском комитете Украины заступились за Магучих. Многие коллеги поддержали легкоатлетку, заметив, что спорт должен быть вне политики. Но после Игр девушку вызвали в Минобороны Украины, где провели с ней разъяснительную беседу.