Путин: Россия не допустит попыток обелить зачинщиков Второй мировой войны

Москва, 9 сентября. Россия не позволит оправдывать или обелять чудовищные планы зачинщиков Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания комитета «Победа».

В четверг, 9 сентября, президент принял участие в заседании оргкомитета «Победа», на котором было запланировано обсуждение присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Комментируя попытки некоторых политических сил на Западе оспорить итоги Второй мировой войны и ее исторические факты, президент отметил, что Россия не позволит перевирать историческую правду о той жертве, которой пришлось принести советскому народу ради победы над фашизмом.

«Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим», — сказал Путин.

По словам президента, Россия и далее не будет позволять общественности забыть или оболгать «массовый героизм предков», проявленный на полях сражения и в тылу, где ковали Победу.

Ранее представители Кремля сообщили, что Владимир Путин намерен лично присутствовать на церемонии прощания с героически погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, которая состоится в Москве 10 сентября.