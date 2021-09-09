Бои на кулаках, фитнес-бикини и ГТО: чем еще удивит BIG PITER SPORT SHOW

В эту субботу, 11 сентября, в петербургском выставочном центре «Экспофорум» на фестиваль BIG PITER SPORT SHOW соберутся спортсмены и приверженцы здорового образа жизни с различных городов России. В рамках фестиваля пройдут не только мастер-классы и лекции именитых атлетов, но соревнования по восьми видам спорта: художественная гимнастика, марафон ГТО, бодибилдинг, бои ММА, русский жим, армрестлинг, подъем штанги на бицепс и бендрестлинг. Как будут проходить соревнования и чем удивит петербуржцев спортивный фестиваль? Почему местом проведения выбран именно Петербург? Как объяснить отсутствие интереса к спорту среди подростков? Действительно ли ЗОЖ — дорогое удовольствие? На эти и другие вопросы ответили главный организатор BIG PITER SPORT SHOW, президент общественной физкультурно-спортивной организации «Русспорт» Александр Зуев и 19-кратная чемпионка профессиональных турниров по фитнес-бикини, двукратная чемпионка конкурса «Арнольд классик» Яна Кузнецова в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Идею проведения большого фестиваля, посвященного спорту и здоровому образу жизни, по признанию Александра Зуева, вынашивали давно, а город Петербург был выбран не случайно. В городе на Неве команда «Русспорт» уже третий год проводит различные состязания: соревнования на открытой воде по плаванию «В Питере плыть», водно-спасательное многоборье «В Питере спасать» и состязания по русскому жиму «В Питере жать».

«Мы давно хотели организовать масштабный праздник спорта в Северной столице. Хочется, чтобы именно Петербург был центром притяжения всех спортсменов от мала до велика. Один день в году — это был бы праздник спорта, праздник ЗОЖ, куда съезжаются самые известные тренеры, именитые спортсмены, участвующие в соревнованиях, проводят мастер классы и заряжают энергией здоровья петербуржцев и гостей города», — рассказал Зуев.

Главным событием фестиваля станут городские соревнования по бодибилдингу на призы Яны Кузнецовой. Поскольку эти соревнования внесены в единый календарный план комитета по спорту, они своего рода станут отборочными. Здесь будут выявлены сильнейшие спортсмены, которые в дальнейшем примут участие в чемпионатах России и мира.

Фото из личного архива Яны Кузнецовой /

На фестиваль приедут такие известные спортсмены, как мастер спорта России по бодибилдингу, победитель турнира Arnold Classic Europe Денис Гусев, чемпионка России по фитнес-бикини Мария Мацкан, 3-кратный чемпион мира по фитнесу, победитель Arnold Classic 2012 Дмитрий Яшанькин и чемпион мира и Европы по бодибилдингу Александр Федоров. Для гостей фестиваля они проведут бесплатные семинары по правильному питанию и здоровому образу жизни.

В рамках мероприятия также пройдут состязания по русскому жиму, в которых спортсмены постараются выжать штангу либо на большое количество повторений с определенным весом, либо взять максимальный вес в трех подходах. Для любителей экспериментов будет и «чертова дюжина».

«Чертова дюжина — это 13 повторений. Спортсмены поднимают вес, который у них заявлен. По общей сумме очков уже становится понятно, кто сильнее и кто выиграет. Тут больше имеет значение стратегия — главное рассчитать собственные силы и вес штанги», — объяснил Зуев.

Одними из самых зрелищных мероприятий фестиваля станут бои, организованные международной лигой профессиональных боевых единоборств Russian Battle Masters.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Это соревнования по боям в восьмиугольнике, в клетке. Они будут проводиться по всем правилам с участием рефери. Это массовый вид спорта, который интересен зрителям из-за свой зрелищности. Знаковым событием станет бой на голых кулаках, который состоится под закрытие соревнований», — поделился президент «Русспорта».

Непосредственными участниками фестиваля могут стать и посетители фестиваля, для них будет организована сдача нормативов ГТО. Сделать это удалось благодаря сотрудничеству с Центром тестирования ВФСК ГТО Невского района Петербурга. К слову, запись на прохождение тестирования идет полным ходом, что еще раз доказывает интерес к спорту и здоровому образу жизни у петербуржцев.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Мысль о том, что здоровое питание и занятия спортом — это дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить, — не верна, убеждена обладательница кубков «Арнольд классик» Яна Кузнецова. Затратным спорт становится лишь тогда, когда человек выходит на профессиональный уровень. Но поддержание хорошей фигуры, по ее словам, вполне по карману среднестатистическому россиянину.

«Когда мы занимаемся ЗОЖ, то отказываемся от многих вещей: от покупки вредной еды, алкоголя, от клубов и ресторанов, посещение которых тоже стоит денег. Получается, в одной области мы экономим, в другой — тратим, расходы по сути те же самые. Походы в зал не такие дорогие — доступные абонементы в тренажерные залы есть. Помимо этого, в городе появилось много уличных тренажеров», — объяснила она.

Также Кузнецова подчеркнула, полезная еда не значит дорогая. Необязательно гнаться за новомодными продуктовыми новинками для похудения. Как рассказала чемпионка, самыми здоровыми являются простые продукты — рис, гречка, морковь, помидоры, огурцы, яблоки, белая рыба. Та же курица стоит гораздо дешевле, чем полуфабрикаты из нее. Поэтому высокобюджетность правильного питания — не более чем миф.