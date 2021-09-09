Военный эксперт назвал переворот в Гвинее вызовом колониальной политике Франции

Конакри, 9 сентября. Военный переворот в Гвинее является прямым ответом на действия Елисейского дворца, который считает Африку традиционным «задним двором», уверен руководитель канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Комментируя ситуацию в государстве, он заметил, что революционные настроения стали проявлением широкого движения масс против колониальной политики Франции в регионе.

Ярким примером могут послужить протесты в Мали из-за деятельности Парижа. Местные жители неоднократно выступали и продолжают требовать вывода миротворцев ООН (МИНУСМА), находящихся в стране с 2013 года.

Активисты обратили внимание, что за последние 8 лет в республике произошло 35 терактов. Это указывает на низкую эффективность иностранных войск.

twitter.com / @MOALIMUU

Граждане Мали настаивают на политическом и экономическом взаимодействии с Россией, которая способна провести действительно качественную антитеррористическую операцию и ликвидировать угрозу со стороны боевиков запрещенной в РФ группировки «Боко Харам»1.

«Далеко не секрет, что Елисейский дворец продолжает рассматривать Африку как свой традиционный «задний двор», на котором, по их логике, могут властвовать силы, либо прямо спонсируемые Пятой республикой, либо действующие в фарватере ее интересов. Гвинея же долгое время считалась классической французской вотчиной, а президент Конде и вовсе был вхож в компанию к Саркози и Джорджу Соросу. И естественно, он надеялся не на поддержку своих людей в случае классического африканского переворота, а на то, что в трудный час на помощь придут друзья из Парижа», — заявил автор Astra Militarum.

Военный эксперт обратил внимание на недовольство африканцев, которым претит деятельность Франции на континенте. Все, чем занимается европейское государство, выкачивает деньги и природные ресурсы.

«Где не получается насадить свою волю при помощи экономических интересов, происходит инспирированный Парижем путч. Французы поднимали на своих штыках того же Франсуа Бозизе в ЦАР, на французских же деньгах и силе держался покойный президент Чада Идрис Деби. Сейчас мы видим, что по всей Африке наблюдаются мощные антифранцузские и шире — антизападные настроения», — уточнил специалист.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Автор Astra Militarum добавил, что протест гражданского населения поддержали военные. Несмотря на то, что полковник Мамади Думбуйя получил образование в Париже, приоритетом для него остается безопасность и благополучие родной страны.

«Мы наблюдаем новую серию африканских переворотов, причем, что характерно, в подконтрольных и эксплуатируемых Францией странах. Снова в Африке власть берут молодые и энергичные полковники, которые отзываются на чаяния широких народных масс. Точно так же в прошлом веке на континенте наводили порядок другие молодые полковники — Муаммар Каддафи в Ливии или Омар аль-Башир в Судане. Долгое время им удавалось сохранять мир и процветание в своих государствах. И очень надеюсь, что новому поколению африканских полковников удастся стабилизировать свою родину после французского колониального гнета», — подытожил Комиссар Яррик.

Военный переворот в Гвинее состоялся 5 сентября. Солдаты окружили президентский дворец и захватили лидера Альфу Конде.

1 Организация запрещена на территории РФ.