Гондурас и Гватемала могут принять биткоин вслед за Сальвадором

Тегусигальпа, 9 сентября. Центральные банки Гондураса и Гватемалы рассматривают возможность принять криптовалюту в качестве платежного средства по примеру Сальвадора. Об этом сообщает агентство Reuters.

Председатели центральных банков Гондураса и Гватемалы заявили, что власти изучают криптовалюты с целью их дальнейшего внедрения в экономику.

Bancos centrales de Honduras y Guatemala estudian monedas digitales tras Bitcoin en El Salvador https://t.co/MEZ69Spkke — Diario Perú21 (@peru21noticias) September 9, 2021

В Сальвадоре 7 сентября впервые в мире вступил в силу закон о принятии биткоина в качестве официального денежного средства. Хоть запуск официального цифрового кошелька и столкнулся с техническими сбоями, а существенная часть населения вышла на протесты против использования криптовалюты, инициатива президента Найиба Букеле вызвала большой интерес со стороны соседних государств.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman / Федеральное агентство новостей

«Центральный банк Гондураса недавно начал исследование, одобренное советом директором, для определения целесообразности проведения испытания по выпуску собственных электронных денег, или цифровой валюты», — заявил глава ЦБ в Гондурасе Уилфредо Серрато.

Он добавил, что принятие криптовалюты в странах региона должно быть обсуждено в Центральноамериканском валютном союзе, в котором принимают участие руководители центральных банков.

Honduras implementará una prueba “piloto” sobre uso de moneda digital el próximo año, tal como lo han hecho algunas economías, dado que es una herramienta eficiente de inclusión financiera y... https://t.co/XAUWNxLLaT #BCH #Criptomonedas #WilfredoCerrato — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) September 9, 2021

Представитель ЦБ в Гватемале Хосе Альфредо Бланко сообщил, что власти страны также изучают возможность использования электронных денег под названием iQuetzal.