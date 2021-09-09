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Гондурас и Гватемала могут принять биткоин вслед за Сальвадором
Весь мир
Гондурас и Гватемала могут принять биткоин вслед за Сальвадором
pixabay.com  / 

Тегусигальпа, 9 сентября. Центральные банки Гондураса и Гватемалы рассматривают возможность принять криптовалюту в качестве платежного средства по примеру Сальвадора. Об этом сообщает агентство Reuters.

Председатели центральных банков Гондураса и Гватемалы заявили, что власти изучают криптовалюты с целью их дальнейшего внедрения в экономику.

В Сальвадоре 7 сентября впервые в мире вступил в силу закон о принятии биткоина в качестве официального денежного средства. Хоть запуск официального цифрового кошелька и столкнулся с техническими сбоями, а существенная часть населения вышла на протесты против использования криптовалюты, инициатива президента Найиба Букеле вызвала большой интерес со стороны соседних государств.

Гондурас и Гватемала могут принять биткоин вслед за Сальвадором
Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman  / Федеральное агентство новостей

«Центральный банк Гондураса недавно начал исследование, одобренное советом директором, для определения целесообразности проведения испытания по выпуску собственных электронных денег, или цифровой валюты», — заявил глава ЦБ в Гондурасе Уилфредо Серрато.

Он добавил, что принятие криптовалюты в странах региона должно быть обсуждено в Центральноамериканском валютном союзе, в котором принимают участие руководители центральных банков.

Представитель ЦБ в Гватемале Хосе Альфредо Бланко сообщил, что власти страны также изучают возможность использования электронных денег под названием iQuetzal.

«Вероятно, проведение исследований займет много времени», — отметил Бланко, добавив, что комитет был создан шесть месяцев назад.

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биткоин гондурас нацвалюта сальвадор
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