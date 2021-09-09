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«Исполнил свой долг»: Владимир Путин напомнил о героизме погибшего Зиничева

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 14:44
Политика
«Исполнил свой долг»: Владимир Путин напомнил о героизме погибшего Зиничева
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 сентября. Погибший глава МЧС России Евгений Зиничев до конца исполнил свой дол, спасая человека, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что ведомство изначально создавалось для спасения человеческих жизней, и Зиничев исполнил свой долг. Об этом Владимир Путин сообщил в начале заседания комитета «Победа».

Руководитель МЧС России погиб при исполнении служебных обязанностей во время проведения учений в Норильске. Евгений Зиничев пытался спасти оператора, который поскользнулся на краю обрыва. В результате оба сорвались со скалы.

Как стало известно ранее, Владимир Путин планирует лично принять участие в церемонии прощания с начальником МЧС России. Глава государства также присвоил Евгению Зиничеву звание Героя РФ. Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте президентской администрации.

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путин мчс зиничев
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