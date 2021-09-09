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Экс-футболисту «Баварии» Боатенгу грозит тюремный срок за нападение на девушку

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 14:45
Происшествия
Экс-футболисту «Баварии» Боатенгу грозит тюремный срок за нападение на девушку
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Мюнхен, 9 сентября. Суд вынесет приговор защитнику «Лиона» Джерому Боатенгу по делу о нанесении травм своей бывшей девушке Шерин Зенлер, с которой у него есть две дочери.

Прокуратура предъявила обвинение бывшему игроку «Баварии» в избиении девушки. Инцидент произошел в 2018 году во время отпуска. В ходе бытовой ссоры спортсмен набросился на бывшую пассию и нанес несколько ударов.

Адвокат подзащитного утверждает, что у потерпевшей нет доказательств, ведь это произошло почти три года назад. Тем не менее Боатенг может получить штраф или тюремный срок до пяти лет в случае признания его виновным.

Другая бывшая девушка Боатенга Касия Ленхардт в феврале 2021 года была найдена мертвой. Его также обвиняли в нападении на нее, которое произошло, по данным прокуратуры, в 2019 году.

Грабители ранее проникли в дом полузащитника «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга​, пока футболист был на матче 24-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

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футболист спортсмен игрок
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